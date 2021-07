Stack Up! (or dive trying), annunciata la data di lancio con un nuovo trailer

Lo studio indipendente italiano PixelConflict è orgoglioso di annunciare il loro primissimo titolo: Stack Up! (or dive trying), che uscirà su Steam il 16 Luglio (2021). In Stack Up! (or dive trying) dovrai scalare verso l’alto impilando tutto quello che riuscirai ad afferrare, il più velocemente possibile!

Sì, perché sarai all’interno di una normale casa… con i tubi che perdono! Per questo motivo dovrai utilizzare tutto l’arredo che avrai davanti per riuscire a sopravvivere… oppure cadere in acqua.

I giocatori che decideranno di tuffarsi dentro Stack Up! (or dive trying) saranno travolti dall’allegria e divertimento che circonda il gioco, già di per sé molto colorato e con una colonna sonora decisamente leggera. Inoltre, potrai divertirti a battere i tuoi record personali te oppure sfidare chiunque nel mondo! Amici o nemici, fatevi avanti! Per quanto riguarda la difficoltà dei livelli, il gioco dà il benvenuto ai giocatori più “nabbi” a quelli più esperti. Dato che ci saranno varie modalità di gioco, da facile a super difficile d, dove dovrai scegliere con cura quali mobili utilizzare per scalare mentre il livello dell’acqua salirà sempre più velocemente!

Tra le casse piu innocue ne troverai anche alcune speciali, che insieme al uso dei power-up, e con il giusto mix di abilità e determinazione, ti permetteranno di raggiungere la cima di questa scalata infinita e vedere il vostro nome nella “Heightscore”. Sei tu lo Stacker più veloce? Scoprilo mettendo Stack Up! (or dive trying) nella Lista Desideri di Steam!

Cosa ti puoi aspettare:

che tu stia giocando da solo o sfidando i tuoi amici, la difficoltà salirà, così come l’acqua! Scegli tra “facile” e “medio” per migliorare le tue abilità da Stacker e divertirti. Oppure scegli la modalità “difficile” per metterti davvero alla prova! Un test di velocità e intelligenza: con la cascata infinita di arredamento in varie forme e dimensioni, senza contare gli oggetti unici come spawner , trampolini e scrivanie appiccicose, dovrai davvero ideare una strategia con precisione e (con un pizzico di fortuna) riuscirai a sopravvivere il più tempo possibile nella tua scalata.

mostrando il meglio del meglio, le Heightscores ti faranno vedere i migliori Stackers di Stack Up! (or dive trying). Chiunque vuole una competizione sarà accontentato! Inoltre, potete sfidare PixelConflict stessa e dimostrare di essere anche più bravi degli sviluppatori, quindi divertiti a condividere tutti i tuoi record! Anche perché potrai ottenere Premi Stagionali diversi in base alla difficoltà alla quale giochi. La Prima Stagione inizierà all’uscita e finirà l’1 Settembre. Pensavo fosse un Spettacolo di Bellezza: Stack Up! (or dive trying) fa tornare indietro il magico mondo dei collezionabili di Steam che ti permetteranno di vedere un sacco di cappelli e martelli diversi. Sblocca il tuo outfit preferito e scambia quello che non ti serve con i tuoi amici per essere davvero alla moda!

“Abbiamo lavorato a Stack Up! (or dive trying) negli ultimi 16 mesi e gli stiamo dando il cuore. Ci abbiamo messo tutto il tempo che potevamo al gioco, e mentre lo creavamo, avevamo un solo obiettivo in testa: far uscire un titolo che potesse intrattenere i giocatori e che permettesse anche di fare amici in tutto il mondo” ha detto Davide Jensen, co-fondatore and lead programmer di PixelConflict “È elettrizzante sapere che tutta la nostra passione e dedizione allo sviluppo del gioco e a questo sogno si sta per materializzare in un titolo tutto nostro. Speriamo davvero che la gente possa divertirsi a giocare Stack Up! (or dive trying) quanto noi ci siamo divertiti a realizzarlo”.