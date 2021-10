Stack Up! (or dive trying), arriva il coop & Halloween come primo Update su Steam

PixelConflict, gli sviluppatori italiani di Stack Up! (or dive trying), sono davvero orgogliosi di annunciare che il loro platformer riceverà il suo primo aggiornamento maggiore. Non solo, su Steam il titolo ha uno sconto del 30% fino a lunedì prossimo!

Una delle feature più divertenti del gioco è il fatto che da ora ci sarà una modalità co-op che vi permetterà anche di collaborare mentre si impilano gli oggetti per scalare sempre più in alto. Controlla cosa stanno facendo i tuoi amici, usa i power-up in modo creativo o fatti un tuffo per il team. Inoltre, farà il suo ingresso in scena il Tabasco, un drink decisamente caldo che velocizzerà la velocità dell'acqua, così che tu possa mettere in difficoltà i tuoi avversari in PvP o metterti pressione mentre ti alleni a non cadere in acqua!

Insieme a questa nuova modalità co-op, la casa super colorata di Stack Up! (or dive trying) diventerà oscura, insieme a tantissimi cambiamenti in vista di Halloween! Tra nuove skin, nuove scatole, un sacco di zucche cattive e nuova colonna sonora da pelle d'oca, riuscirai a scappare dal terrore o finirai in una tomba piena d'acqua?

Nella prima edizione di TidyUps, ci sono alcuni cambiamenti alla quality of life e miglioramenti alla stabilità di gioco che sono cambiati dalla prima edizione del titolo. Se vuoi, puoi sapere di più su Stack Up!