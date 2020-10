Star Wars: Squadrons, il 28 ottobre arrivano i DLC di The Mandalorian

Piloti, preparatevi! Electronic Arts, Motive e Lucasfilm hanno annunciato durante l'evento di lancio di Mando Monday che Star Wars: Squadrons riceverà un aggiornamento dei contenuti a sorpresa, con nuovi elementi di gioco, ispirati alla serie di Lucasfilm, The Mandalorian, in onda esclusivamente su Disney +, giusto in tempo per la premiere della seconda stagione dello show, che si terrà il 30 ottobre!

A partire da mercoledì 28 ottobre, i giocatori di Star Wars: Squadrons potranno sbloccare otto nuovi cosmetic items (gratuiti) ispirati alla prima stagione di The Mandalorian, per adornare i loro caccia stellari.

Il lancio dei rifornimenti porterà nuove decorazioni per la cabina di pilotaggio di ogni fazione, tra cui un ologramma, una decalcomania, le miniature del cruscotto (incluso l'adesivo Mysterious Creature per adornare qualsiasi cruscotto dei caccia stellari della Nuova Repubblica) e gadget da appendere, sia per i caccia stellari della Nuova Repubblica che dell'Impero.

Mettetevi in riga, piloti. Abbiamo ricevuto una trasmissione critica dai nostri alleati nei settori periferici. La stagione 2 di The Mandalorian è alle porte! Per smorzare l'attesa, abbiamo volato su una fregata per dare a tutti voi un rifornimento a tema!

Abbiamo lavorato con Lucasfilm per portare alcune chicche a tema Mando in Star Wars: Squadrons. The Mandalorian è stato spesso una fonte di ispirazione per noi, poiché si avvicina alla linea temporale del nostro videogioco, ed è dunque stato naturale rendergli omaggio.

Ma ovviamente sappiamo che c'è un nuova decorazione che la maggior parte di voi brama particolarmente...

Per rendere omaggio al personaggio iconico, ci siamo assicurati di creare questa nuova meravigliosa decorazione per il cruscotto ispirata alla Misteryous Creature. Questa figura può adornare qualsiasi cruscotto dei caccia stellari della Nuova Repubblica, il che significa che l'adesivo Tuggtar preferito dai fan ora ha un rivale! Entrambe le fazioni riceveranno un ologramma, una decalcomania, una miniatura del cruscotto e un gadget da appendere, per un totale di 8 decorazioni da sbloccare.

Fino all'aggiornamento previsto il 28, vola sicuro e guardati alle spalle. Non sai mai quando il tuo squadrone avrà bisogno di te. Inoltre, se vuoi dare un'occhiata alla seconda stagione di The Mandalorian assicurati di sintonizzarti il 30 ottobre su Disney +. Questa è l'unica modalità possibile.

Ci vediamo tra le stelle, piloti.