Steam Playtest, da ora gli sviluppatori possono invitare i giocatori a testare i proprio gioco

Per il team di Steam di Valve, il nostro lavoro ruota attorno al rendere più facile per gli sviluppatori connettersi con i giocatori e i test pre-rilascio sono sempre stati una parte importante di questo processo. Gli strumenti esistenti come le demo e i codici beta di Steam per l'override del rilascio sono già comunemente utilizzati e non spariranno di certo. Ora stiamo espandendo quel set di strumenti con Steam Playtest.

Steam Playtest è una nuova funzionalità integrata su Steam che consente di invitare i giocatori a testare il tuo gioco senza dover gestire codici o liste di e-mail esterne. Puoi controllare quanti giocatori hanno accesso, quando aggiungerne altri, quando avviare i test e quando terminarli.

Ecco come funziona:

I nuovi strumenti consentono di registrarsi per Playtest direttamente sulla tua pagina del Negozio di Steam e di concedere l'accesso direttamente tramite Steamworks (non sono necessari i codici), in questo modo:

I giocatori fanno clic sul pulsante per iscriversi e vanno in coda. Sul back-end, puoi vedere tutte le registrazioni e consentire l'accesso a tutti gli utenti che desideri, con una semplice interfaccia.

Quando sei pronto per terminare il tuo test, puoi disattivarlo facilmente, il che rimuoverà l'opzione di registrazione dalla pagina del Negozio del gioco e il test dalle Librerie dei giocatori.

Dietro le quinte, l'effettiva esperienza di download e riproduzione avviene su un'appID secondario supplementare, simile a come gestiamo le demo su Steam, quindi la proprietà e il tempo di gioco di un giocatore nel Playtest sono separati dal gioco reale. Ciò significa che Steam Playtest non annullerà o competerà con le Liste dei desideri del tuo gioco reale e i proprietari di Steam Playtest non possono scrivere recensioni.

Ci sono molti più dettagli e informazioni disponibili nella documentazione completa qui, ma in chiusura vogliamo fornire altre due note importanti:

Questi strumenti sono in versione beta, soggetti a modifiche e non ancora completamente rilasciati. Se desideri sfruttare Steam Playtest mentre è ancora in fase di sviluppo, usa il nostro modulo di contatto qui per fornirci alcune informazioni di base su quando vuoi iniziare il tuo playtest e sul tipo di dati che speri di raccogliere dai giocatori. Nei mesi a venire, continueremo a migliorare gli strumenti e lavoreremo per raggiungere il punto in cui saranno completamente self-service! Steam Playtest è gratuito da usare per gli sviluppatori e i clienti. Non supporta il commercio o la monetizzazione e non sostituisce l' accesso anticipato di Steam . Puoi anche utilizzare Steam Playtest prima o insieme all'Accesso anticipato.

Cerchiamo di progettare questi strumenti in modo che siano il più utili possibile, quindi li mettiamo di fronte a un numero sempre maggiore di sviluppatori in modo da poter apportare miglioramenti incrementali. Se ci sono cose che vorresti vedere da Steam Playtest, faccelo sapere nei forum degli sviluppatori o contattaci in qualunque momento!

A presto!

- Lo staff di Steam