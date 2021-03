Steam Remote Play al debutto, invita chiunque a unirsi alla tua partita

Steam offre migliaia di giochi che puoi condividere con amici e familiari per giocare insieme a loro online.

Tuffati in uno dei tuoi titoli Remote Play Together che supportano la modalità multigiocatore locale. Poi ottieni un link al tuo gioco tramite la lista amici e invialo a chiunque nel modo che preferisci: vi troverete a giocare insieme in un attimo!

Sì, basta un link! Con le migliaia di titoli Remote Play Together su Steam, ora puoi invitare chiunque a unirsi alla tua partita multigiocatore locale con un semplice URL! Fino a quattro giocatori, o anche di più nelle condizioni ideali, potranno unirsi immediatamente alla partita.

Solo l'host ha bisogno di possedere e aver installato il gioco. Gli altri giocatori potranno collegarsi tramite la tecnologia di trasmissione di Steam Remote Play usando Steam o l'app Steam Link. Non è necessario alcun accont per unirsi al tuo gioco da Windows, Mac OS, Linux, iOS e Android.

Segna la data sul calendario: il 25 marzo alle 18 celebreremo la nuova funzionalità che ti consente di invitare chiunque, con un fantastico evento in streaming e i saldi di Remote Play Together, con centinaia di sconti dalle 19 di lunedì 29 marzo.

Unisciti a noi anche per una maratona di trasmissioni in diretta per ammirare Remote Play Together in azione. Potrai anche unirti ai giochi quando condivideremo i link nelle chat su Steam, YouTube e Twitch.