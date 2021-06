Steelrising, nuovo trailer dedicato alla storia

Presentato in esclusiva all'IGN Expo, NACON e Spiders sono lieti di condividere un nuovo video che introduce il contesto ucronico di Steelrising. Nel 1789, in una Parigi alternativa, con luoghi e monumenti iconici adattati dagli sviluppatori di Spiders, la Rivoluzione francese è in stallo. La rivolta del popolo è stata pesantemente repressa da un esercito di automi, schierati su ordine del re.

Il 1789 è l'anno della presa della Bastiglia e l'inizio della caduta della monarchia. Steelrising mette in scena una versione alternativa della storia: cosa succederebbe se il re Luigi XVI, amante dell'orologeria, avesse costruito un esercito di robot in grado di reprimere l'insurrezione? Potente e crudele, questo esercito non risparmia nessuno e punisce violentemente i ribelli. Parigi brucia e sanguina. Uomini, donne e bambini vengono sistematicamente massacrati.

In questo caos terrificante, si gioca nei panni di Aegis, un automa eccezionale e guardia del corpo di Maria Antonietta. Nominato dalla regina, Aegis dovrà navigare attraverso una Parigi brulicante di macchine. Ogni lotta con questi nemici meccanici è una sfida in cui le abilità del giocatore sono sottoposte a una prova tremenda. Tale è il prezzo da pagare per coloro che vogliono cambiare il corso della storia.

Steelrising sarà disponibile nel 2022 su PC e console.

