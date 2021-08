Studio IGGYMOB e Prime Matter presentano Gungrave G.O.R.E, in arrivo nel 2022

Studio IGGYMOB e Prime Matter sono orgogliosi di svelare un nuovissimo teaser per Gungrave G.O.R.E, come parte del Future Games Show di GamesRadar alla Gamescom, in arrivo nel 2022 su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S|X e PC.

È un uccello... È un aereo... È Grave in una bara volante!

Guarda come l'antieroe pistolero discende su "Scumland" in un modo piuttosto non ortodosso, presentandosi a una banda di teppisti locali, facendo letteralmente girare la testa.

A proposito di Gungrave G.O.R.E

Gungrave GORE è un elegante sparatutto action in terza persona dello studio sudcoreano IGGYMOB, in cui vestirai i panni di Grave, un pistolero, il duro antieroe dei tuoi sogni, che falcia tonnellate di nemici in un sanguinoso balletto di proiettili. Come sequel, Gungrave G.O.R.E è la resurrezione definitiva del franchise Gungrave per i pistoleri veterani e i fan di Gungrave, ma anche un'esperienza di storia gloriosamente cruenta per una nuova generazione di giocatori e di console.