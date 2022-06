Summer Gaming Fest 2022: "Warhammer 40,000: Darktide " verrà lanciato con NVIDIA DLSS, NVIDIA Reflex e Ray Tracing

In occasione del Summer Game Fest 2022 , NVIDIA e Fatshark hanno annunciato che l'attesissimo gioco Warhammer 40,000: Darktide verrà lanciato con il supporto di molte tecnologie di gioco di ultima generazione come NVIDIA DLSS, NVIDIA Reflex e ray tracing.

Un’esperienza di gioco senza precedenti con Warhammer: Darktide per i giocatori GeForce RTX

Il ray tracing fornirà alta fedeltà visiva ed un maggiore coinvolgimento di gioco, NVIDIA DLSS garantirà le massime prestazioni ed una qualità dell'immagine senza precedenti ed NVIDIA Reflex offrirà la massima reattività e la più bassa latenza possibile, per combattere al meglio le orde di nemici assetati di sangue.

Il supporto per NVIDIA DLSS, NVIDIA Reflex e ray tracing nel gioco significa che una scheda grafica, un PC desktop o un laptop basati su GeForce RTX offriranno l'esperienza di gioco più completa di sempre su Warhammer 40.000: Darktide , con i massimi livelli di prestazioni, il gameplay più fluido e il grafica ad altissima fedeltà.

DLSS in oltre 180 giochi!

NVIDIA DLSS continua a stabilire lo standard per la migliore risoluzione possibile. Il DLSS è la tecnologia basata sull'intelligenza artificiale che migliora le prestazioni senza compromettere la qualità dell'immagine. NVIDIA DLSS è utilizzato in oltre 180 giochi e applicazioni e viene usata per accelerare fino a 3 volte le prestazioni di gioco.

NVIDIA Reflex ottimizza la latenza del sistema

NVIDIA Reflex riduce la latenza del sistema per migliorare la competitività dei giocatori, consentendo loro di acquisire obiettivi più velocemente, reagire più rapidamente e aumentare la precisione della mira semplicemente abilitando NVIDIA Reflex nelle impostazioni di un gioco. Reflex è una tecnologia NVIDIA relativamente nuova, ma è già una delle più veloci da adottare, con integrazioni già disponibili nei più grandi giochi e franchise.

Gioca in streaming su GeForce NOW

E se non hai un PC o un laptop GeForce RTX, puoi comunque giocare a Warhammer 40,000: Darktide in streaming dal cloud con NVIDIA GeForce NOW e con prestazioni GeForce.

La data prevista di lancio di Warhammer 40.000: Darktide sarà il 13 settembre 2022.