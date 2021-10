Super Monkey Ball Banana Mania è disponibile su console e PC

SEGA ha annunciato oggi che Super Monkey Ball Banana Mania è stato lanciato su Nintendo Switch, PlayStation5, Xbox Series X|S, PlayStation4, Xbox One e PC Steam. Celebrando 20 anni di inclinazioni, rimbalzi, rotolamenti e sbandate attraverso mondi meravigliosi e livelli diabolici, Super Monkey Ball Banana Mania rimasterizza fedelmente i tre giochi originali di Super Monkey Ball (Super Monkey Ball, Super Monkey Ball 2, Super Monkey Ball Deluxe) per un nuova generazione di fan della monkey gang.

Per celebrare l'uscita di Super Monkey Ball Banana Mania, SEGA ha collaborato con Powerhouse Animation per portare in vita AiAi e la sua banda in una straordinaria animazione disegnata a mano.

Con oltre 300 livelli e labirinti ricreati con cura, 12 divertenti party game e un delizioso cast di personaggi, Super Monkey Ball Banana Mania offre l'esperienza SMB definitiva sia per i fan che per i nuovi arrivati.

Nuova grafica, coinvolgente narrazione in stile fumetto, nuove funzionalità di supporto, cooperativa locale a 4 giocatori, sfide online e classifiche, oltre 100 oggetti personalizzabili e cinque nuove modalità bonus evidenziano un'ampia rimasterizzazione che riaccende la magia dei capitoli originali.

Oltre al classico elenco di personaggi, Super Monkey Ball Banana Mania introduce anche nuovi eroi dai classici giochi SEGA e dalla cultura pop. Beat di Jet Set Radio, Kiryu di Yakuza e l'amato duo Sonic the Hedgehog e Miles "Tails" Prower arrivano al lancio come personaggi sbloccabili gratuitamente. Anche l'adorabile icona della cultura pop Hello Kitty, Morgana di Persona 5, Suezo di Monster Rancher e le console SEGA Legend (Game Gear, Saturn e Dreamcast) si uniranno alla banda come nuovi personaggi giocabili di ulteriori DLC.

Super Monkey Ball Banana Mania è disponibile per Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One e PC Steam. L'edizione Digital Deluxe di Super Monkey Ball Banana Mania supporta anche Xbox Series X Smart Delivery. Inoltre, acquistando la versione digitale per PS4 sul PlayStationStore, o la versione fisica da un retailer selezionato, puoi passare alla versione per PS5 senza costi aggiuntivi.

Per maggiori informazioni visita il sito ufficiale a questa pagina.