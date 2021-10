Synology offre gratuitamente VPN Plus ai propri clienti

Synology oggi ha annunciato il passaggio della soluzione server VPN per i suoi router, VPN Plus, da un programma di licenze a uno gratuito.

"Inizialmente abbiamo lanciato questo programma per sostenere le aziende di tutto il mondo durante la prima fase della crisi da COVID-19. Dopo 18 mesi, la tendenza è ormai irreversibile. Lo smart working è diventato parte della nostra quotidianità", ha commentato Rebecca Lin, Product Manager per VPN Plus presso Synology Inc. "Crediamo che i nostri utenti debbano poter accedere liberamente a tutte le migliori tecnologie VPN offerte da Synology. È per questo motivo che annunciamo la disponibilità di licenze gratuite per tutte le funzionalità della nostra soluzione server VPN, Synology VPN Plus, che prima erano a pagamento ".

Con il nuovo programma, i possessori dei router wireless RT1900ac, RT2600ac e MR2200ac di Synology potranno attivare delle licenze permanenti di accesso a VPN client e Site-to-Site VPN senza costi addizionali, per sempre.

Informazioni su VPN Plus

VPN Plus consente al Synology Router di ospitare un potente server VPN, facile da configurare e gestire. Supporta SSTP, OpenVPN e L2TP over IPSec, oltre al client desktop leggero e al protocollo SSL VPN di Synology. Il portale VPN web offre agli utenti l'accesso diretto ai siti intranet aziendali, nonché l’opzione di offrire ai dipendenti l'accesso desktop remoto da browser.

