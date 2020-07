Synology porta la Serie Plus nelle case con il nuovo DS220+

Synology presenta il nuovo modello DS220+ a completamento della gamma Plus: si tratta di un NAS a 2 baie pensato per rispondere alle esigenze di archiviazione di utenti domestici, freelance e aziende di piccole dimensioni.

Le performance ottimizzate consentono di automatizzare il processo di backup di foto, video e documenti garantendo protezione e sicurezza.

"DS220+ è la soluzione ideale per gli utenti domestici che cercano il modo sicuro per organizzare e archiviare un elevato numero di foto, video e ricordi” ha commentato Hewitt Lee, director del Synology Product Management Group. "Il design e la potenza che caratterizzano questo nuovo modello possono soddisfare qualunque esigenza di archiviazione, facendone la soluzione ideale anche per i professionisti che voglio proteggere file e dati sensibili. Questo device rappresenta un ottimo inizio per chi vuole avvicinarsi al mondo dei NAS ad elevate prestazioni”.

Performance ottimizzate per gestire foto e video

DS220+ offre un incremento pari al 17% nelle performance rispetto ai modelli precedenti per quanto concerne l’indicizzazione dei video e le operazioni ad alta intensità. Ciò garantisce un miglioramento del tempo di risposta del database che arriva a velocità pari a 225 MB/sec in lettura sequenziale e 192MB/sec in scrittura.

Con questo nuovo NAS sarà possibile creare uno storage cloud privato e personale dove gli utenti potranno salvare automaticamente i loro file, liberando spazio su PC e smartphone. Grazie a Synology Moments sarà possibile gestire ed organizzare facilmente foto e video, raggruppandoli automaticamente in cartelle relative a specifici luoghi, persone o date. Inoltre, con Photo Station, Video Station, e Audio Station gli appassionati di fotografia e video maker potranno gestire i file senza comprometterne la qualità e navigare liberamente nei propri archivi da qualunque device connesso.

Backup automatico

Le soluzioni DS220+ Cloud Sync e Synology Drive Client permettono di avvalersi di back up automatici, prevenendo la perdita di dati: non solo foto e video ma anche documenti importanti per la vita famigliare. Hyper Backup raddoppia la sicurezza creando una copia extra dei dati archiviati nel NAS a tutela dei dati strategici per il business.

Synology DiskStation Manager Technology

DS220+ gira su DiskStation Manager, DiskStation Manager, la piattaforma di gestione avanzata e intuitive peri NAS Synology che protegge i dati e assicura la massima efficienza operativa. Synology ha ricevuto molteplici riconoscimenti in ambito multimediale, raggiungendo l’apice della categoria dei NAS mid-range nel sondaggio TechTarget sulle soluzioni di storage e aggiudicandosi per la nona volta consecutiva il premio Reader’s Choice del magazine PCMag.

DS220+ in sintesi:

- pagine web 97% più responsive

- più veloce del 17%

- capacità storage aumentata a 32 TB

- Doppia porta 1GbE

Disponibilità

DS220+ è disponibile da oggi in Italia