Synology presenta DiskStation DS1522+ per una gestione versatile dei dati

Synology ha annunciato la nuova DiskStation DS1522+ a 5 vani, la più recente soluzione compatta della sua linea Plus di dispositivi di archiviazione all-in-one che aiutano utenti di ogni grandezza a proteggere i dati, l'infrastruttura IT e le risorse fisiche in modo professionale e sicuro; allo stesso tempo supportano tutta una serie di applicazioni per la produttività e l’amministrazione IT.

"Il modello DS1522+ è una soluzione versatile che risponde ai requisiti più vari ed è compatibile con numerosi ambienti differenti", ha confermato Peggy Weng, Product Manager di Synology Inc. "La nuova opzione di upgrade 10GbE con la scalabilità per altre 10 unità fa del DS1522+ una soluzione conveniente sotto il profilo economico, e che può crescere facilmente a seconda delle necessità del team".

Soluzione compatta, infinite possibilità

Il DS1522+ è perfetto come soluzione di archiviazione principale per configurazioni più piccole o come nodo edge per distribuzioni su più sedi. Con DiskStation Manager (DSM) 7.1, sono disponibili robuste funzionalità di gestione dati, condivisione completa dei file, collaborazione e video sorveglianza.

Scalabile fino a 15 unità e con due unità aggiuntive di espansione DX517, il modello DS1522+ al massimo delle sue capacità può ospitare tranquillamente grosse quantità di dati occupando uno spazio minimo di archiviazione. Un nuovo slot per l'upgrade di rete consente di arrivare fino a 10GbE, mentre due slot M.2 2280 NVMe integrati possono velocizzare ulteriormente le prestazioni di archiviazione.

Non solo archiviazione di file

I sistemi di archiviazione Synology sono facili da configurare come cloud privati multi-piattaforma, e senza rinunciare al controllo completo sui propri dati. Con Synology Drive la gestione e sincronizzazione dei file tra diverse piattaforme, come Windows, macOS, Android e iOS, sono attività intuitive che consentono di accedere ai dati ovunque ci si trovi.

Gli appassionati di fotografia possono usare Synology Photos per organizzare rapidamente la loro collezione di scatti, con la possibilità di recuperarli, proteggerli con un backup, ordinarli, organizzarli e condividerli facilmente usando il telefono, mantenendo il massimo controllo sulle autorizzazioni.

Scopri di più sulla gestione dei file

Una migliore operatività aziendale

Con un panorama di minacce in costante evoluzione, la sicurezza e il backup di endpoint, e-mail e dati critici sono assolutamente essenziali per le aziende moderne. Il DS1522+ include funzioni per il backup dei dati, istantanee e repliche automatizzate, per garantire che file e LUN archiviati possano essere messi al sicuro con un backup su altri dispositivi e servizi cloud, eseguito automaticamente dopo la configurazione.

Active Backup Suite di Synology consente il backup sicuro dell'infrastruttura IT, come i sistemi Windows, le VM VMware/ Hyper-V e gli account Microsoft 365/Google Workspace, sul DS1522+ e la possibilità di ripristinare facilmente i dati quando necessario.

Altre informazioni sulla protezione dei dati

Server compatto per applicazioni e sorveglianza

Il DS1522+ funziona anche da sistema di gestione video completo di tutte le funzionalità e offre la totale titolarità dei dati locali. Surveillance Station di Synology è un VMS potente, studiato per le aziende, che protegge già oltre 500.000 sedi. Il supporto ONVIF flessibile e oltre 8.300 video camere IP testate semplificano l'implementazione e la personalizzazione in base ai requisiti di ogni specifica località.

Con Surveillance Station è facile configurare e gestire fino a 40 fotocamere sul DS1522+ con la sua interfaccia moderna e configurabile ad hoc. Per ambienti più vasti o con più edifici, le planimetrie dei piani aggiunte e Google Maps oppure OpenStreetMap amplificano al massimo la conoscenza situazionale. Il supporto per i server di registrazione dei backup, la gestione di più dispositivi (Central Management System) e anche il supporto per la doppia registrazione simultanea e crittografata end-to-end su C2 Surveillance permettono di conservare i video importanti e aumentare la resilienza.

Ulteriori informazioni su Surveillance Station

Disponibilità

Synology DS1522+ è già disponibile tramite la rete di rivenditori e partner Synology.