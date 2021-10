Synology presenta DS3622xs+ e DS2422+, nuove potenti soluzioni di archiviazione a 12 vani formato tower

Synology Inc. oggi ha presentato le sue ultime unità NAS a 12 vani, Synology DiskStation DS3622xs+ e DS2422+, insieme all'unità di espansione abbinabile DX1222. Si tratta dei prodotti desktop più grandi dell'azienda, che possono vantare una potenza di calcolo pari al loro enorme potenziale di archiviazione.

“Il DS3622xs+ e il DS2422+ rappresentano la soluzione ideale per molte aziende e professionisti della creatività che necessitano di grandi capacità storage in modo veloce e sicuro, senza dover necessariamente investire su una costosa soluzione rack server”, ha dichiarato Peggy Weng, Product Manager per Synology Inc. "Queste unità sfruttano al massimo le potenzialità del formato tower per offrire una soluzione eccellente per chi ha bisogno di grande potenza".

Miglioramento delle performance a 360 gradi

Il DS2422+ offre un'archiviazione affidabile e una protezione dati efficiente per una ricca gamma di scenari. Espandibile fino a 24 vani, il DS2422+ è la scelta ideale per archiviare e proteggere grandi set di dati in ambienti multi-user. Questo nuovo processore vanta capacità nettamente superiori rispetto al suo predecessore.

Velocità di 2.200/1.300 MB/s in lettura/scrittura sequenziale, numerose opzioni di archiviazione e comodità di implementazione ne fanno l’opzione ideale per la piccola e media impresa in cerca di strumenti per gestire il backup dei suoi dati con maggiore efficacia.

Grazie a funzionalità avanzate, il DS3622xs+ integra connettività estesa e grande capacità di calcolo in grado di supportare applicazioni “Heavy duty”, tra cui attività di sorveglianza in rete, server di backup oppure archiviazione per macchine virtuali e video editing diretto. Con oltre 260.000 4K IOPS in lettura casuale e 4.700/2.400 MB/s in lettura/scrittura sequenziale, è un dispositivo estremamente potente.1

"Le incredibili prestazioni del DS3622xs+ ne fanno il compagno ideale per le aziende che hanno bisogno di un'archiviazione ‘Heavy duty’ per carichi di lavoro multi-user e volumi I/O intensi", ha commentato Michael Wang, Product Manager per Synology Inc. "I potenti strumenti integrati per la protezione dati e la gestione intuitiva dell'archiviazione aiutano gli utenti a cominciare a gestire i loro dati in totale affidabilità".

Funzionalità potenti in espansione

Dotato di due porte 10GbE RJ-45 e tre porte Gigabit, il DS3622xs+ offre la gestione fuori banda (Out-Of-Band, OOB) “chiavi in mano” e, allo stesso tempo, supporta l’integrazione con Fibre Channel SAN. Il DS2422+ s’integra facilmente con l’infrastruttura IT esistente a quattro porte Gigabit RJ-45. Entrambe le unità consentono l'espansione con le NIC 10/25GbE. La cache SSD NVMe può essere aggiunta tramite adattatori SSD M.2 NVMe per potenziare le prestazioni I/O casuali per gli hot data. Le schede combinate consentono l’aggiunta della cache SSD e connettività 10GbE tramite un singolo slot PCIe 3.0.

Sia il DS3622xs+ che il DS2422+ sono studiati per funzionare in modo ottimale con le unità enterprise Synology. L’HDD SATA HAT5300 da 3,5" e l’SSD SATA SAT5200 da 2,5" sono studiati specificamente per offrire prestazioni al top del settore e l’integrazione con DSM per funzionalità avanzate di monitoraggio e manutenzione.

La capacità di archiviazione può essere facilmente raddoppiata e triplicata connettendo fino a due unità di espansione DX1222 a 12 vani. La gestione dell'espansione di storage diventa facile con Synology DSM che – durante l'espansione – riduce al minimo le interruzioni dei servizi.

DS3622xs+ DS2422+ CPU Intel Xeon a 6 core AMD Ryzen a 4 core Memoria 16 GB di DDR4 ECC

(espandibili a 48 GB) 4 GB di DDR4 ECC

(espandibili a 32 GB) Formato Tower Vani unità interni/max 12/36 12/24 IOPS in scrittura/lettura casuale 260k/97k 124k/52k Throughput in scrittura/lettura seq. 4.700/2.400 MB/s 2.200/1.300 MB/s Interfaccia di rete 3x 1GbE RJ-45

2x 10GbE RJ-45 4x 1GbE RJ-45 Schede aggiuntive NIC 10/25GbE / Schede aggiuntive Synology

M.2/adattatori HBA Fibre Channel NIC 10/25GbE / Schede aggiuntive Synology

M.2 Gestione OOB Sì No N. max di videocamere IP 90 40 Garanzia 5 anni 3 anni (estendibili a 5 in specifiche regioni)

DSM 7.01

DSM 7.0.1, oltre ad espandere la disponibilità ai dispositivi top di gamma di Synology, presenta diverse funzioni avanzate, tra cui l'elaborazione accelerata delle richieste di supporto attraverso l'integrazione Active Insight, il supporto del Fibre Channel, la funzionalità di deduplicazione del volume flash e un driver K8s CSI per migliorare la gestione del volume in Kubernetes.

Insieme a questo aggiornamento, Synology lancia ufficialmente Hybrid Share, la sua soluzione cloud ibrida che porta la flessibilità e la scalabilità dei servizi cloud alle implementazioni on-premises. Hybrid Share consente una sincronizzazione semplice e veloce dei file tra sedi o uffici, combinando un efficiente caching dei file locali con l'offloading della larghezza di banda al cloud per migliorare la produttività riducendo gli oneri IT.

Disponibilità

Tutte e tre le unità sono già disponibili presso partner e rivenditori Synology.