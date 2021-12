Synology presenta la FlashStation FS2500 e nuovi SSD

Synology presenta FlashStation FS2500, l’ultimo arrivo nella linea di server all-flash di alta gamma, oltre ad annunciare un aggiornamento al portfolio di SSD con i dischi SAT5210, SNV3410 e SNV3510.

Synology FlashStation FS2500: una piattaforma di archiviazione a 360 gradi pensata per le PMI

L’FS2500 è stata studiata per gestire le applicazioni IT enterprise che richiedono un'archiviazione veloce e a bassa latenza, comprese le macchine virtuali e le attività di post-produzione. Il telaio compatto 1U supporta 12 vani SATA da 2.5" offrendo ampia capacità e facilità di installazione.

"La nuova unità FS2500 risponde a una crescente domanda di computing distribuito”, ha dichiarato Julien Chen, Product Manager presso Synology. "Grazie all’ingombro ridotto è una soluzione versatile, valida per l’Edge ma anche per le applicazioni mobili".

L'unità ha prestazioni di oltre 170.000/82.000 4K in lettura/scrittura casuale e integra doppie porte 10GbE con lo spazio per un’espansione 10/25GbE.

Con il sistema operativo DiskStation Manager (DSM), l’FS2500 assicura affidabilità e manutenzione estremamente semplici. Funzionalità di archiviazione intelligente, ad esempio la riparazione automatica delle unità, la deduplica delle archiviazioni3 e le snapshot in combinazione con il backup da remoto assicurano la disponibilità di dati e servizi.

Synology SAT5210 e SNV3410/3510: SSD per server Synology di classe enterprise

Lanciata lo scorso anno in risposta alla domanda crescente in termini di affidabilità e prestazioni elevate, la linea di dischi SSD di Synology ha dimostrato di essere una soluzione affidabile per operazioni IT in una vasta gamma di situazioni estremamente complesse.

"Viste le interruzioni in corso nella supply chain, non sorprende che i vendor abbiamo cominciato a cambiare componenti", ha commentato Chen. "Per gli utenti finali spesso questo si traduce nel doversi affidarsi alla fortuna riguardo alle specifiche dei prodotti che ricevono. Non è questo il caso dei nostri SSD, visto che test rigorosi uniti ai processi di convalida ne garantiscono il funzionamento ottimale con i nostri sistemi".

Le unità Synology sono studiate in collaborazione con il team di tecnici responsabili di ogni sistema di archiviazione per garantire la corretta integrazione tra hardware e software, con nuove funzionalità e ottimizzazioni altrimenti impossibili.

Gli SSD SATA SAT5210 e gli SSD M.2 NVMe SNV3410/3510 offrono prestazioni affidabili e compatibilità al top della classe per tutte le archiviazioni all-flash e il caching. Le analisi di durata4 sono basate su carichi di lavoro reali, per offrire informazioni più accurate e pratiche ai team IT. Al fine di ridurre al minimo le interruzioni, gli aggiornamenti firmware futuri5 saranno distribuiti direttamente tramite Synology DSM.

SAT5210 SNV3410 SNV3510 Formato 2,5” (SFF) M.2 2280 M.2 22110 Interfaccia SATA 6 Gb/s NVMe PCIe 3,0 x4 Capacità 480 GB, 960 GB,

1.920 GB, 3.840 GB 400 GB 400 GB, 800 GB Terabyte scritti (TBW) Fino a 8.533 491 Fino a 1.022 Protezione da interruzioni dell'alimentazione Sì - Sì Analisi della durata Sì Prestazioni di scrittura/lettura casuale Fino a 98.000 / 67.000 IOPS 225.000/45.000 IOPS 400.000/70.000 IOPS Garanzia Garanzia limitata di 5 anni7

Disponibilità

Le Synology FlashStation FS2500, i dischi SSD SATA SAT5210 e gli SSD M.2 NVMe SNV3410/3510 sono disponibili in tutto il mondo presso partner e rivenditori Synology.