Synology presenta la nuova serie di RackStation e hard disk HAT5300

Synology Inc. presenta le unità RackStation di nuova generazione a supporto delle sue innovative soluzioni per il backup, lo storage in virtualizzazione, la sorveglianza e lo smart working. Per la prima volta, inoltre, annuncia la disponibilità sul mercato della serie di hard disk ad alte prestazioni di classe enterprise HAT5300, sviluppati specificamente per le soluzioni Synology.

Nuove unità RackStation per l'archiviazione high-end

L'RS3621xs+, l'RS3621RPxs 2U a 12 vani e l'RS4021xs+ 3U a 16 vani sono stati studiati per le PMI in cerca di soluzioni storagead alte prestazioni. I nuovi dispositivi Synology offrono una piattaforma affidabile per applicazioni che fanno un uso intensivo di dati, ad esempio backup su vasta scala, archiviazione ISCSi SAN, soluzioni di collaborazione on-premise e sistemi di videosorveglianza.

"Queste unità di serie xs e xs+, ad alta capacità sono estremamente versatili per le PMI", ha dichiarato Julien Chen, Product Manager presso Synology Inc. "La loro alimentazione ridondante integrata e i processori Intel Xeon ne fanno la soluzione ideale per gestire i dati mission-critical in applicazioni come quelle di videosorveglianza su vasta scala, file server aziendali, attività di backup, suite di software per la produttività degli uffici e storage di virtualizzazione a costo conveniente", ha aggiunto Chen.

Crescita sostanziale delle prestazioni

Tutte e tre le unità offrono un miglioramento sensibile delle performance rispetto alle unità della generazione precedente: Il valore di IOPS in lettura casuale risulta maggiore del 68% nel caso dell'RS3621RPxs, del 50% nel caso dell'RS3621xs+ e del 21% nel caso dell'RS4021xs+.

In più l'RS3621xs+ e l'RS4021xs+ integrano entrambe due porte 10GbE per una connettività più veloce.

La risposta alle esigenze aziendali

I due slot PCIe Gen 3.0 8x consentono l'upgrade con schede NIC 10GbE3 e/o la cache su SSD NVMe.4 L'RS3621RPxs e l'RS3621xs+ sono scalabili fino a 36 vani unità e l'RS4021xs+ fino a 40 vani unità con due unità di espansione RX1217(RP) e unità convalidate.

HDD serie HAT5300 per soluzioni Synology

Gli hard disk SATA Synology HAT5300 di classe enterprise sono disponibili nei modelli da 16 TB, 12 TB e 8 TB e sono studiati per le aziende che hanno necessità di alte prestazioni e massima affidabilità per le loro soluzioni Synology.

Numerosi test di convalida per gli HDD serie HAT5300 garantiscono l'interazione trasparente con i sistemi Synology e DiskStation Manager. I dischi sono stati sviluppati per assicurare elevata capacità ed eccellente stabilità ai sistemi di storage Synology, con il vantaggio aggiuntivo degli aggiornamenti automatici del firmware tramite DSM.

Unità per implementazioni mission-critical

"Gli hard disk HAT5300 di classe enterprise sono perfetti per dati business-critical che richiedono capacità, affidabilità e prestazioni convenienti", ha dichiarato Peggy Weng, Product Manager presso Synology Inc. "Durante la fase di sviluppo, abbiamo testato le tre SKU per oltre 300.000 ore al fine di assicurarci che possano offrire ai nostri clienti la più totale affidabilità", ha proseguito Weng. "Abbiamo creato unità con un alto livello di ottimizzazione perché i nostri clienti possano avere la certezza che funzionino alla perfezione con i nostri sistemi e in totale integrazione con DSM".

Prestazioni al top del settore

Le unità HAT5300 trasferiscono i dati a una velocità sostenuta di 274 MB/s e con l'ottimizzazione specifica di DSM offrono prestazioni di lettura sequenziale sostenuta fino al 23% più veloci di altre unità di classi analoghe in complessi ambienti multi-user.

Con gli aggiornamenti automatici del firmware tramite DSM, le unità HAT5300 dispongono sempre delle ottimizzazioni delle versioni firmware più recenti e, allo stesso tempo, riducono il carico di lavoro per gli amministratori di sistema.

Con un tempo medio fra i guasti di 2,5 milioni di ore, un supporto per workload di 550 TB all'anno e una tecnologia di cache di scrittura persistente per ridurre al minimo il danneggiamento dei dati in caso di interruzione improvvisa dell'alimentazione, i dischi rigidi serie HAT5300 sono stati sviluppati per eccellere in ambienti enterprise H24 e 7 giorni su 7.

Soluzioni per le aziende

Le soluzioni di archiviazione Synology consentono di proteggere macchine virtuali Hyper-V e VMware e file server, server e stazioni di lavoro Windows e Linux con Active Backup for Business. Active Backup for Microsoft 365 consente di eseguire il backup di Microsoft 365 e Active Backup for G Suite quello degli account Google Workspace.

Per la gestione, l'archiviazione e l'analisi della video sorveglianza, è possibile implementare Surveillance Station sui NAS Synology. Per proteggere gli asset è possibile utilizzare fino a 90 videocamere con l'RS3621xs+ e l'RS4021xs+ e fino a 75 videocamere con l'RS3621RPxs.

I sistemi Synology offrono un'archiviazione iSCSI potente e certificata per soluzioni di virtualizzazione come VMware vSphere, Microsoft Hyper-V, Citrix XenServer e OpenStack Cinder.

Aziende di tutto il mondo si affidano alle soluzioni di Synology per potenziare l'efficienza del lavoro da remoto con Synology Drive per condividere e sincronizzare in tempo reale i file in sedi diverse e Synology Office per abilitare la collaborazione su documenti, fogli di calcolo e slide,. Synology Chat mette invece a disposizione dei team una piattaforma di messaggistica sicura, in hosting privato.

Disponibilità

Le unità RackStation RS3621RPxs, RS3621xs+, RS4021xs+ e serie HAT5300 (8/12 TB) sono disponibili presso i rivenditori Synology in tutto il mondo.