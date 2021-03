Synology, soluzioni per il World Backup Day

Il 31 marzo è la Giornata mondiale del backup, che ha come obiettivo prevenire i pericoli quotidiani come la perdita di dati o gli attacchi informatici. Synology, la cui missione è gestire e proteggere i dati in tutto il mondo, presenta la sua selezione di potenti soluzioni di archiviazione.

Uno strumento versatile e un server multimediale

I NAS DS220 + e DS920 + sono un punto di partenza ideale per molte piccole imprese per iniziare a consolidare e proteggere i propri dati. Semplificano la gestione dei dati e contenuti multimediali attraverso lo streaming video e l'indicizzazione delle foto. Offrendo opzioni complete di protezione e ripristino dei dati, consentono inoltre l'accesso ovunque ai contenuti multimediali tramite un'interfaccia web intuitiva.

Un sistema operativo di nuova generazione

Introdotta lo scorso dicembre, la versione beta del nuovo DiskStation Manager (DSM) 7.0 è il sistema operativo unificato delle soluzioni di archiviazione Synology, così come le nuove tecnologie di cloud ibrido, backup e archiviazione. DSM 7.0 migliora tutti gli aspetti del sistema operativo, dall'interfaccia utente e dalla gestione dell'archiviazione alle funzionalità compatibili con il cloud come l'archiviazione e il monitoraggio dei dispositivi su larga scala.

Dischi rigidi ad alte prestazioni

La serie di dischi rigidi HAT5300 di Synology offre prestazioni leader del settore grazie alla stretta integrazione con DSM e hardware Synology. Con gli aggiornamenti automatici del firmware tramite DSM, le unità HAT5300 beneficiano sempre degli ultimi miglioramenti. Inoltre, i dischi rigidi della serie HAT5300 beneficiano di un valore MTTF (Mean Time To Failure) di 2,5 milioni di ore *, supportano un carico di lavoro di 550 TB all'anno e la tecnologia della cache di scrittura persistente. per ridurre il rischio di corruzione dei dati in caso di improvvisa interruzione di corrente.

