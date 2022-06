System Shock, disponibile un nuovo straordinario trailer

Prime Matter e Nightdive Studios hanno collaborato con SHODAN, l'IA psicotica che controlla Citadel Station per rivelare un nuovo fantastico trailer di gioco per System Shock.

Il gioco è un remake a tutti gli effetti dell'innovativo originale del 1994, che combina il gameplay cult con una nuovissima grafica HD, controlli aggiornati, un'interfaccia rinnovata e suoni e musica completamente nuovi.

Gli sviluppatori - Nightdive Studios - hanno lavorato a stretto contatto con molti dei membri del team originale di System Shock, inclusa la voce di SHODAN - Terri Brosius - assicurando che il remake rimanesse fedele alle sue origini, conquistando allo stesso tempo anche i nuovi giocatori.

I giocatori dovranno usare una combinazione di armi furtive, astute e futuristiche per farsi strada attraverso le nuove aree, trappole, enigmi e segreti della Citadel Station per raggiungere SHODAN. Di fronte a loro c'è un esercito di creature ostili e mutate, create e controllate dalla stessa SHODAN, che i giocatori dovranno combattere o evitare per sopravvivere.

System Shock è disponibile per il pre-order per PC tramite Steam, GOG ed Epic Game Store; una demo giocabile può essere trovata sui rispettivi store. Il titolo uscirà anche su PlayStation 4|5, Xbox One e Series S|X.