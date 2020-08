TEAMGROUP lancia gli SSD T-FORCE VULCAN G, nei tagli da 500GB e 1TB

TEAMGROUP annuncia T-FORCE VULCAN G, un'unità a stato solido per i videogiocatori. Con l'interfaccia SATA e la memoria flash NAND 3D, le velocità di lettura e scrittura possono raggiungere fino a 550 MB / se 500 MB / s, offrendo una velocità di lettura / scrittura 4 volte più veloce rispetto ai dischi rigidi tradizionali.

Supporta anche la memorizzazione nella cache SLC e i comandi di ottimizzazione di Windows TRIM, rendendolo la scelta migliore per aggiornare il tuo PC da gioco! L'unità a stato solido T-FORCE VULCAN G Gaming ha un design minimalista. Il logo T-FORCE è stampato con un esclusivo motivo a taglio di diamante per un look sofisticato ed elegante.

È disponibile anche con capacità di 512 GB e 1 TB e utilizza l'interfaccia SATA e il chip di memoria flash 3D NAND, rendendolo 4 volte più veloce dei tradizionali dischi rigidi in lettura e scrittura. Con un massimo di 550 MB / se 500 MB / s, i giocatori sperimenteranno un significativo aumento delle prestazioni.

T-FORCE VULCAN G SSD supporta l'algoritmo di cache SLC, S.M.A.R.T. tecnologia di monitoraggio e comando di ottimizzazione TRIM di Windows, che non solo migliora la velocità di lettura / scrittura, ma stabilizza anche il funzionamento del sistema con un monitoraggio intelligente. Il codice di correzione degli errori integrato e la tecnologia Wear-Leveling prolungano la durata dell'SSD e migliorano l'affidabilità del trasferimento dei dati, consentendo ai giocatori di aggiornare facilmente e godersi l'aggiornamento delle prestazioni!

Gli SSD T-FORCE VULCAN G sono disponibi al prezzo di 60.99$ nel taglio da 500GB, e 109.99$ nel taglio da 1TB. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale del produttore, a questa pagina.