TEAMGROUP lancia le memorie RAM T-FORCE VULCANα DDR5 dedicate alla piattoforma AMD AM5

Send by email

share with Telegram

share with Whatsapp

Share in Reddit

Il brand globale dedicato al gaming T-FORCE di TEAMGROUP, leader globale nel settore delle memorie, lancia oggi la memoria di gioco VULCANα DDR5 progettata per processori AMD Ryzen 7000 e schede madri X670E / X670. La memoria di gioco VULCANα DDR5 supporta la più recente tecnologia AMD EXPO, consentendo alla memoria di ottenere prestazioni migliorate con un'eccellente compatibilità.

Con un semplice clic, gli utenti possono sperimentare un overclock incredibilmente veloce e stabile. Le incredibili prestazioni di overclocking e la compatibilità della piattaforma liberano perfettamente le potenziali prestazioni della piattaforma AMD AM5 di prossima generazione.

Il dissipatore di calore della memoria di gioco T-FORCE VULCANα DDR5 è realizzato in lega di alluminio attraverso un processo di stampaggio in un unico pezzo, con una struttura a scatto resistente progettata nella parte superiore. La caratteristica più importante è che la memoria è dedicata alla piattaforma AMD con circuiti integrati di alta qualità accuratamente selezionati, che sono stati testati per compatibilità e stabilità, oltre a possedere un eccellente overclocking e una perfetta compatibilità.

La memoria di gioco T-FORCE VULCANα DDR5 è inoltre dotata di un circuito integrato di gestione dell'alimentazione (PMIC) per un'allocazione dell'energia più efficiente, un'alimentazione stabile alla memoria, una ridotta interferenza del rumore, oltre a una migliore qualità e stabilità della trasmissione del segnale. Disponibile nelle frequenze 5.600 MHz e 6.000 MHz, VULCANα DDR5 è la memoria di gioco definitiva per le piattaforme AMD di prossima generazione.

La memoria di gioco T-FORCE VULCANα DDR5 supporta l'ECC on-die con funzionalità di rilevamento e correzione degli errori IC per migliorare la correttezza della trasmissione dei dati fornendo prestazioni di overclocking stabili e affidabili. Il prodotto viene inoltre fornito con una garanzia a vita e un servizio di sostituzione gratuito per danni non causati da fattori umani. Attraverso un semplice processo, i clienti possono usufruire di servizi considerati.