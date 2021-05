TEAMGROUP presenta T-CREATE PCIe SSD, dedicato al mining con TBW fino a 12.000TB

Negli ultimi anni, il mercato delle criptovalute ha guadagnato molta attenzione, portando a un continuo aumento del mining globale. Chia, che ha iniziato a fare trading a maggio, è uno dei nuovi tipi di criptovalute.

Il suo metodo di mining è diverso dalle precedenti criptovalute che utilizzano GPU e ASIC per completare i calcoli e guadagnare profitti. L'SSD PCIe EXPERT dalla durabilità infinita, sviluppato dal marchio secondario creatore di TEAMGROUP, T-CREATE, è la scelta migliore per il "mining di capacità di archiviazione" ecocompatibile promosso da Chia.

Il Chia Network utilizza un algoritmo di consenso chiamato "Proof of Space and Time". La resa possibile di un coltivatore di Chia è direttamente proporzionale alla quantità di spazio di stoccaggio. Se vuoi guadagnare più profitti oggi, devi avere più spazio sul disco rigido. Questo approccio garantisce che nessuno progetta hardware per scopi speciali (ASIC) per il mining.

Anche la capacità di archiviazione e il consumo di energia sono relativamente indipendenti. Chia Network è quindi un nuovo sistema valutario "verde". Se vuoi entrare a far parte della comunità mineraria utilizzando questo modello ecologico, T-CREATE EXPERT PCIe SSD può aiutarti a ottenere i migliori risultati. Presenta valori TBW spettacolari fino a 12.000 TB, che lo rendono lo strumento perfetto per supportare gli algoritmi del ciclo di scrittura intence richiesti per il processo di mining.

Rispetto all'SSD PCIe MP33 o all'SSD QX di TEAMGROUP, l'SSD T-CREATE EXPERT PCIe ha una resistenza da 3 a 10 volte superiore, l'SSD T-CREATE EXPERT PCIe ha una resistenza da 3 a 10 volte maggiore, eliminando il fastidio di sostituire costantemente gli SSD e fornirne di più tempo prezioso per estrarre criptovaluta! A partire da oggi, TEAMGROUP apre i preordini dell'SSD PCIe T-CREATE EXPERT per il mercato minerario.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale del produttore, a questa pagina.