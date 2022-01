Techland presenta nuove skill di parkour e combattimento in Dying Light 2 Stay Human

Techland ha preparato nuove informazioni per i fan di Dying Light 2 Stay Human, presentando gli skill tree disponibili per il protagonista principale del loro prossimo titolo. Insieme a nuovi approcci nella progressione del personaggio, sono state presentate nuove skill di parkour e combattimento da esplorare nel gioco.

Nell'eseguire azioni specifiche, ogni gamer guadagnerà punti esperienza in due diverse aree: parkour e combattimento. Spostarsi compiendo azioni come arrampicarsi, saltare o volteggiare farà guadagnare esperienza nella barra di avanzamento del parkour. Quanto più i gamer eseguono movimenti complicati e abili, tanto più esperienza guadagneranno.

Per ottenere punti esperienza per il combattimento, i gamer dovrebbero lottare contro i loro nemici ed eseguire attacchi combinati, che li ricompenseranno con una maggiore quantità di punti.

Un altro modo veloce per riempire le barre dell'esperienza è completare le quest, sia per il parkour che per il combattimento. Per sbloccare nuove skill e abilità, vale la pena dedicare del tempo e sbloccare nuove opzioni riguardanti i metodi di attraversamento e combattimento nel gioco. Per esempio, con la skill di combattimento chiamata Grapple puoi (se hai il giusto tempismo!) scaraventare i nemici su un lato usando lo slancio del loro attacco.

È possibile combinare questa skill con quella chiamata Stomp, che consente di colpire sulla testa i nemici che giacciono a terra per ucciderli all'istante! Ci sono moltissime combinazioni possibili tra tutte le skill, che i gamer sceglieranno a seconda del loro stile di gioco.

Ovviamente si possono eseguire molteplici combinazioni anche con le skill di Parkour; Dart è una skill che aumenta temporaneamente la tua velocità di corsa e, se unita a Double Jump, una skill che ti aiuta a saltare più in alto mentre superi gli ostacoli, sarai in grado di raggiungere luoghi che prima erano irraggiungibili!

Dying Light 2 Stay Human, pubblicato da Techland, uscirà il 4 febbraio 2022 su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch (Versione Cloud).

Spunti di lettura:

Dying Light 2 Stay Human, Techland rivela data di uscita e dettagli sui preordini

Dying Light 2 Stay Human, nuovo trailer gameplay nel 2° episodio Dying 2 Know

Dying Light 2 Stay Human, nuovo gameplay trailer dedicato a Parkour e Combattimento

Dying Light 2 Stay Human, svelati nuovi personaggi nel quarto Episodio di Dying 2 Know

Dying Light 2 Stay Human, nuovo trailer dedicato a Lawan

Dying Light 2 Stay Human, svelati i requisiti hardware della versione PC Windows