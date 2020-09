Tennis World Tour 2 al debutto, disponibile il trailer di lancio

NACON e Big Ant Studios sono orgogliosi di annunciare la release ufficiale di Tennis World Tour 2. La nuova simulazione tennistica è disponibile da oggi 24 settembre su PlayStation 4, Xbox One e PC, e il 15 ottobre su Nintendo Switch.

Spunti di lettura:

TENNIS WORLD TOUR 2, svelate le competizioni ufficiali

Tennis World Tour 2, svelati i 38 tennisti disponibili nel gioco

TENNIS WORLD TOUR 2, tutte le nuove feature in un video dedicato

Tennis World Tour 2 invita gli appassionati a giocare a tennis in un modo realistico che trascrive fedelmente gli aspetti specifici di questo sport e la sua natura competitiva. Molti degli elementi del titolo sono stati completamente ridisegnati, e il fatto di avere più animazioni ha aumentato la fluidità e il realismo del gioco.

Tennis World Tour 2 permette di impersonare 38 tennisti top per lasciare il segno sui campi più conosciuti, come l'Estadio Manolo Santana del Mutua Madrid Open, l'OWL ARENA dell'Halle Open, e i campi Philippe-Chatrier, Suzanne-Lenglen e Simonne-Mathieu del Roland-Garros. Il gioco include anche una modalità Carriera che permette di creare il proprio giocatore, con un sistema di carte per influenzare temporaneamente le statistiche dei giocatori in modo da avere la meglio quando si giocano punti importanti.

Infine, la modalità online consentirà ai giocatori di sfidarsi in singoli o doppi. Per i player più competitivi è stato introdotto un sistema di classificazione delle partite, in modo che si possa far parte di campionati e sfidare altri giocatori allo stesso livello.

Tennis World Tour 2 offre un’esperienza di gioco completa: