TerraMaster annuncia D16 Thunderbolt 3, una soluzione DAS a 16 alloggiamenti

TerraMaster, specialista in prodotti innovativi per l'archiviazione dei dati, è lieta di annunciare D16 Thunderbolt 3, una soluzione DAS (direct-attached storage) a 16 alloggiamenti estremamente veloce e compatibile con tecnologia RAID, che offre fino a 288 terabyte di spazio di archiviazione in un'unità compatta e portatile, ideale per i professionisti creativi.

D16 Thunderbolt 3 integra un processore dedicato così da non dover utilizzare la CPU del computer per la gestione degli hard disk, massimizzando le prestazioni di trasferimento dati in modalità RAID. Grazie ad una coppia di interfacce Thunderbolt 3 da 40 Gbps, questa soluzione è veloce e affidabile per le attività di archiviazione e recupero più impegnative, inclusi flussi di lavoro come l'editing video 4K/8K non lineare e lo streaming per film e televisione. Altre applicazioni includono la progettazione di animazioni, l'elaborazione 3D, la fotografia e altre attività che richiedono velocità, capacità, basso rumore e volume dati elevato.

Le velocità di trasmissione dati più elevate con la massima affidabilità

D16 Thunderbolt 3 è in grado di raggiungere velocità di trasferimento di 2.817 MBps con 16 SSD in modalità array RAID 0 su sistema operativo Windows. In RAID 6, il dispositivo può raggiungere un picco di 2.480 MBps. Questa straordinaria velocità ti aiuta a concentrarti sul lavoro creativo, invece di sprecare tempo ed energie ad aspettare una risposta dal disco. Le configurazioni hardware RAID 5 e RAID 6 inoltre proteggono costantemente i dati critici contro malfunzionamenti di uno o due hard disk.

Capacità incredibile fino a 1PB

Lo spazio di archiviazione a 16 vani di D16 Thunderbolt 3 offre una capacità di archiviazione totale fino a 288 TB (16 dischi rigidi da 18 TB), supportando sia dischi SATA da 3,5" che SSD da 2,5". Altri dispositivi di archiviazione possono essere collegati in cascata tramite tecnologia Thunderbolt 3: utilizzando sei unità D16 Thunderbolt 3 collegate in cascata è possibile raggiungere un enorme spazio di archiviazione locale di 1 PB.

Flusso di lavoro video rapido

L'utilizzo di questa soluzione di storage permette di ridurre il tempo necessario praticamente per ogni aspetto del flusso di lavoro di post-produzione. Ad esempio, gli utenti possono trasferire facilmente diverse ore di filmati da un dispositivo Blackmagic ad Adobe Premiere Pro. Con video HD non compresso a 10 bit e 12 bit, gli utenti possono modificare ProRes 422 (HQ), ProRes 4444 XQ e altri flussi di dati. Le miniature e il rendering dell'anteprima sono significativamente più reattivi quando si accede a file di grandi dimensioni con numerose clip ad alta definizione.

Silenzioso e compatto

D16 è silenzioso e compatto al punto da poter essere posizionato su una scrivania, con un ingombro simile a quello di un tipico PC tower. Anche a pieno carico, la ventola silenziosa di alta qualità del D16 e la struttura interna appositamente ottimizzata aiutano ad aumentare il flusso d'aria interno del dispositivo per contenere la temperatura dei dischi, oltre a ridurre notevolmente la risonanza e il rumore.

Prezzo consigliato e disponibilità

TerraMaster D16 Thunderbolt 3 è disponibile per un prezzo consigliato di €3.599,99 sul negozio ufficiale TerraMaster e su Amazon.it. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale del produttore, a questa pagina.