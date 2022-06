TerraMaster presenta il NAS ad alte prestazioni T6-423 a 6 alloggiamenti con il nuovo TOS 5

TerraMaster, azienda specializzata in prodotti di storage innovativi, ha annunciato il suo ultimo dispositivo NAS T6-423, un NAS compatto a 6 bay ad alte prestazioni progettato per aziende di piccole e medie dimensioni con compiti impegnativi ad alto carico, alle prese con molteplici attività e con soluzioni di backup complesse che riducono al minimo il rischio di perdita di dati.

Il T6-423 è dotato di un processore quad-core aggiornato e di scheda di rete Ethernet più veloce rispetto alla generazione precedente, oltre all'ultimo sistema operativo TOS 5 e TNAS Mobile 5 che integra notevoli miglioramenti.

Prestazioni eccellenti

Il sistema è dotato di due interfacce di rete da 2,5 GbE che possono essere aggregate in collegamento per trasferimenti di rete ancora più rapidi, fornendo una soluzione conveniente per l'accesso simultaneo multiutente e molto impegnativo. Il NAS T6-423 supporta HDD SATA da 3,5 pollici, HDD SATA da 2,5 pollici e SSD SATA da 2,5 pollici sia come disco singolo sia in modalità RAID 0, 1, 5, 6, 10, con opzione Hot Spare, in base alle specfiche necessità dell'utente in termini di prestazioni e livello di protezione dei dati. La velocità di trasmissione dei dati di rete può raggiungere un picco fino a 283 MB/s (Seagate IronWolf 18 TB x 6, RAID 0).

Hardware aggiornato

Il NAS TerraMaster T6-423 utilizza un processore quad-core Intel Celeron N5105/N5095 con frequenza di picco fino a 2,9 GHz. Il chip da 10 nm altamente efficiente offre la crittografia hardware AES-NI, garantendo la sicurezza dei dati senza rallentamenti del dispositivo. Uno slot M.2 interno accetta SSD PCI-Express NVME (2280) che può essere utilizzato quale memoria cache per velocizzare gli accessi. Per soddisfare tutte le esigenze software delle PMI, la memoria interna può essere estesa fino a un massimo di 32 GB.

Il nuovo TOS 5 estende le capacità di TerraMaster di azienda leader nel settore

TerraMaster T6-423 adotta l'ultimo sistema operativo TOS 5, caratterizzato da un design elegante e un'interfaccia intuitiva che offre oltre 50 nuove funzionalità, applicazioni e 600 miglioramenti vari. Le applicazioni uniche di TerraMaster includono TRAID, TFM Backup, TFSS, TerraSync, Terra Photo, che insieme portano gli utenti prosumer e le aziende a migliorare l'esperienza, una maggiore efficacia del coworking e la comodità dell'utente.

Modalità di isolamento del sistema completo a un pulsante

Una modalità di isolamento della sicurezza con un solo clic rimuove completamente il T6-423 dalla rete esterna attraverso l'isolamento della rete, la firma digitale e la restrizione del formato dei file, fornendo un ambiente operativo più sicuro e una protezione efficace contro attacchi di virus e ransomware.

TNAS Mobile 5 per TOS 5

TNAS mobile 5 è pronto per TOS 5. Progettato con un'interfaccia utente aggiornata, ora include backup del telefono cellulare, gestione delle foto, cartelle personali, cartelle del team, cassetta di sicurezza dei dati, accesso TerraSync, amministratore remoto e altre funzioni che offrono maggiore praticità per l'accesso remoto, l'utilizzo quale ufficio mobile e gestione remota del T6-423.

Portale di backup unico e conveniente

TOS 5 mette a disposizione un punto di accesso unico e conveniente per l'organizzazione dei requisiti di backup e ripristino di emergenza tramite Backup centrale, TerraSync, Duple Backup, Snapshot, USB Copy, CloudSync e altri strumenti di backup completi. TerraSync di TerraMaster consente a molti utenti e dispositivi di accedere e collaborare ai file insieme, migliorando l'efficienza del lavoro.

Protezione dei dati con scrittura una sola volta

Il supporto per l'archiviazione dei dati WORM (write once read many, scrivi una volta sola leggi molteplici) garantisce che i dati essenziali possano essere scritti una sola volta e protetti da danni dannosi, eliminazione o manomissione e fornisce protezione dei dati per un massimo di 70 anni; essenziale per i settori della ricerca finanziaria, giudiziaria, medica e scientifica, nonchè per altri utenti aziendali.

Prezzo consigliato e disponibilità

Il NAS TerraMaster T6-423 è disponibile ad un prezzo consigliato di 699,99 € rispettivamente sul negozio ufficiale TerraMaster e su Amazon.