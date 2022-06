The Callisto Protocol, ecco i trailer svelati durante il Summer Game Fest

Striking Distance Studios, Inc. e KRAFTON, Inc. hanno annunciato oggi che The Callisto Protocol, un nuovo gioco horror di sopravvivenza fantascientifico del creatore di Dead Space, verrà lanciato a livello globale il 2 dicembre 2022.

Realizzato da un team di veterani del settore guidato dall'iconico game director Glen Schofield, The Callisto Protocol è una versione di nuova generazione del survival horror che fonde combattimenti brutali con una storia profondamente umana in un terrificante mondo di fantascienza. Il gioco sarà disponibile per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC.

Ambientato sulla luna morta di Giove Callisto nell'anno 2320, The Callisto Protocol sfida i giocatori a sfuggire alla massima sicurezza Black Iron Prison e a scoprire i terrificanti segreti della United Jupiter Company. I giocatori dovranno cercare l'ambiente circostante e adattare le loro tattiche, usando una miscela unica di sparatorie e combattimenti ravvicinati per sopravvivere a una misteriosa epidemia che ha gettato Callisto nel caos.

Il gioco è interpretato da Josh Duhamel nei panni di Jacob Lee, un pilota di una nave mercantile intrappolato nelle profondità della prigione di ferro nera, e Karen Fukuhara, protagonista di The Boys, che interpreta un misterioso compagno di prigionia. Maggiori dettagli sul cast e sulla storia del gioco saranno rivelati entro la fine dell'anno.

"Come game director, non c'è niente di più soddisfacente che portare i giocatori in un viaggio terrificante che rimane con loro molto tempo dopo aver spento il controller", ha affermato Glen Schofield, CEO di Striking Distance Studios. "I giochi horror di sopravvivenza sono stati la mia passione per decenni e sono entusiasta di sfruttare le ultime console per portare il genere in posti nuovi e terrificanti quando spediremo The Callisto Protocol entro la fine dell'anno".

Striking Distance Studios sta costruendo il protocollo Callisto utilizzando un processo di progettazione unico che il team chiama "Ingegneria dell'orrore". Unendo elementi di brutalità, atmosfera, tensione, umanità e disperazione, lo studio offre paure indimenticabili che fanno battere il cuore dei giocatori mentre sopravvivono per sfuggire agli orrori di Callisto e Black Iron Prison.

"Il team degli Striking Distance Studios è un maestro del proprio mestiere e siamo entusiasti di condividere The Callisto Protocol con il mondo entro la fine dell'anno", ha affermato C.H. Kim, CEO di KRAFTON. "In KRAFTON, consentiamo ai team di creare esperienze incredibili che si trovano all'incrocio tra arte, design e tecnologia e Striking Distance Studios è il nostro team di sviluppo di punta nel mondo occidentale".

The Callisto Protocol è ora disponibile per i preordini nelle edizioni Day One, Standard e Digital Deluxe. Una Collector's Edition, disponibile esclusivamente negli Stati Uniti e in Canada presso Gamestop ed EB Games, include una custodia Steelbook a tiratura limitata, un fumetto e una statua da collezione ultra premium. Striking Distance Studios e KRAFTON hanno collaborato con Skybound Entertainment come partner strategico di marketing e distribuzione globale per The Callisto Protocol.