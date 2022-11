The Chant al debutto, disponibile il trailer di lancio

Brass Token e Prime Matter sono lieti di presentare il trailer di lancio di The Chant. Il gioco horror-action-adventure per giocatore singolo è ora disponibile su Xbox Series X/S, PS5 e PC e illuminerà la tua mente (e il tuo schermo) con le sue accese vibrazioni psichedeliche e l'atmosfera soprannaturale.

È ora che Jess prenda i suoi vestiti, salga sulla barca e si diriga su un'isola remota per il suo ritiro spirituale. La costa del Pacifico nord-occidentale è bellissima in questo periodo dell'anno. La protagonista è alla ricerca di un'illuminazione, ma le cose prendono una svolta inaspettata e terrificante. Dovrà scegliere: combattere o fuggire?

Riuscirà Jess a sopravvivere all'orrore in corso, invertire il caos e trovare la sua pace interiore?

The Chant è un gioco horror-action-adventure. Con un mix di gameplay d'azione, sopravvivenza, e narrazione basata sui personaggi, i giocatori dovranno scoprire gli oscuri misteri del passato dell'isola. Mente, Corpo e Spirito sono al centro di The Chant e il bilanciamento di queste statistiche è la chiave per la sopravvivenza e il progresso.

Un setting colorato e psichedelico circonda i giocatori che interpretano il ruolo di Jess. Per avanzare nell'ambiente unico e soprannaturale di The Chant, dovranno scegliere attentamente le loro battaglie e combattere per la sopravvivenza usando armi e abilità spirituali.

Combat system spirituale

Il combat system spirituale consente ai giocatori di raccogliere e utilizzare oggetti che trovano sull'isola, come bastoncini di salvia e oli essenziali, per creare armi. La gestione delle risorse è fondamentale per la sopravvivenza. Dovresti correre il rischio in un combattimento ravvicinato o soccombere al panico e fuggire? Quando le scorte sono scarse, a volte è meglio scappare.

Non lasciare che le creature parassite sull'isola predano le tue emozioni negative, o diventeranno più forti. La colonna sonora di The Chant è stata creata dal famoso compositore Paul Ruskay, offrendo un'atmosfera horror-folkloristica anni '70 che infonde perfettamente il mood dell'esperienza durante il gioco.

"Siamo profondamente entusiasti di pubblicare il nostro primo gioco e speriamo che altri apprezzino tutta la cura e la curiosità che il nostro team ha messo in esso", Mike Skupa, Creative Director di The Chant.