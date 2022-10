The Chant, nuovo gameplay trailer per l'horror action-adventure in arrivo il 3 Novembre 2022

Unisciti al Creative Director Mike Skupa mentre approfondisce ciò che rende The Chant un gioco horror action-adventure da non perdere quando verrà lanciato il 3 novembre 2022.

Cos’è The Chant? Abbiamo incontrato l'enigmatico e colorato cast di personaggi, esplorato gli angoli più nascosti di Glory Island e ripensato alle origini del culto... ma come interagirai con tutti questi elementi durante il gioco?

Spunti di lettura:

THE CHANT, rivelato il primo teaser trailer

THE CHANT, nuovo stuzzicante trailer per terrorizzare i viaggiatori trascendentali

THE CHANT, nuovo trailer dedicato al combattimento corpo a corpo

Dopo che un rituale è andato storto durante il ritiro spirituale, una minaccia si diffonde in tutta l'isola per nutrirsi di energia negativa. Devi combattere, evitare ed eliminare questo pericolo soprannaturale poiché altrimenti porterà tutti alla follia.

The Chant ha un mondo compatto ed esplorativo, che incoraggia i giocatori a navigare in profondità all'interno di luoghi diversi per scoprire risorse e oggetti da collezione, riportando in vita il passato degli ex abitanti di quest'isola interconnessa.

L'equilibrio è la chiave per la sopravvivenza

Mente, Corpo e Spirito sono indispensabili per il tuo benessere. Le azioni che intraprenderai influenzeranno l'equilibrio tra questi elementi e determineranno come si concluderà la storia di The Chant.

Raccogli, crea e sblocca i misteri del passato mentre sopravvivi alle varie minacce dentro e fuori The Gloom. Combattere o fuggire è fondamentale per sopravvivere mentre si bilanciano le risorse, le armi spirituali e le abilità contro le creature e i cultisti che emergono da The Gloom.

"Questo video di gameplay spiega come abbiamo combinato le meccaniche di sopravvivenza, azione ed esplorazione per creare un'esperienza horror cosmica unica. Mentre ti guidiamo attraverso alcune diverse aree di Glory Island, scopri come il sistema Mente, Corpo e Spirito influenza sia l'azione sia la storia", Mike Skupa, Creative Director.