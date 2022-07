THE CHANT, nuovo stuzzicante trailer per terrorizzare i viaggiatori trascendentali

E’ è stato svelato un nuovo trailer che anticipa la storia di The Chant, un gioco d'azione e avventura horror in terza persona sviluppato da Brass Token e pubblicato da Prime Matter, il quale verrà distribuito su Xbox Series X/S, PS5 e PC entro la fine dell'anno.

Benvenuti al Prismic Science Spiritual Retreat sulla remota Glory Island. Disfa il tuo bagaglio del passato e trasforma l’oscurità che regna in te in gloria.

Quando però un canto rituale va storto, l'energia negativa di tutto il gruppo apre una dimensione di terrore cosmico. Per sopravvivere, devi svelare un mistero di culto del passato e del presente mentre gli altri impazziscono lentamente a causa di una miriade di creature parassite.

Queste minacce predano le tue stesse paure e saranno fatali a meno che tu non riesca ad equilibrare attentamente mente, corpo e spirito. Scegli di fuggire o combatti con un assortimento di armi e abilità spirituali per sigillare il Gloom e fuggire da Glory Island.

Per citare Mike Skupa, Creative Director: “Miriamo a sorprendere i giocatori con un mix fuori dal comune di horror cult degli anni '70 e spiritualità New Age. Come boutique studio abbiamo la libertà di provare cose nuove e ci mettiamo alla prova ogni giorno con il nostro primo titolo, The Chant”.