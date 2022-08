THE CHANT, nuovo trailer dedicato al combattimento corpo a corpo

E’ disponibile un nuovo trailer di The Chant, che mostra i lati oscuri del cultismo e offre uno sguardo all'eccezionale combattimento corpo a corpo del titolo horror cosmico action per giocatore singolo in terza persona in uscita il 3 novembre.

Sviluppato da Brass Token e pubblicato da Prime Matter, il gioco, ambientato in una remota isola spirituale, vede i giocatori affrontare una serie di orrori dopo che un rituale di gruppo è andato terribilmente storto e ha aperto una porta in una dimensione di terrore cosmico.

Questo viaggio spirituale si sta già trasformando in un incubo. Cosa sceglierai: combattere o fuggire?

Niente è come sembra nell'idilliaca e bellissima Glory Island. Ti diranno "apri la tua mente a un modo completamente nuovo di essere e sii pronto a liberare i tuoi demoni interiori", ma con The Chant devi essere pronto a saltare a capofitto in una dimensione non così pacifica. Una setta ha eseguito rituali oscuri dagli anni '70, sfruttando l'energia collettiva dei prismi per aprire un portale spirituale verso The Gloom. L'obiettivo è raggiungere l'illuminazione spirituale ed essere guidati in quello che dovrebbe essere un viaggio profondo e liberatorio. La verità, tuttavia, nasconde una storia oscura e complessa; mentre il caos si dispiega davanti ai tuoi occhi e ti trascina lungo un sentiero orribile. In The Chant, i giocatori incontreranno creature terrificanti e combatteranno usando armi e abilità occulte, oppure potranno soccombere al panico e fuggire. Le oscure verità scoperte dal culto stanno per essere svelate. Sei pronto per questo pietrificante viaggio spirituale?

The Chant è un horror cosmico action-adventure sviluppato da Brass Token e pubblicato da Prime Matter, che sarà lanciato su Xbox Series X/S, PS5 e PC il 3 Novembre 2022.