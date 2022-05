THE CHANT, rivelato il primo teaser trailer

Send by email

share with Telegram

share with Whatsapp

Share in Reddit

Pace, tranquillità e luce su un'isola idilliaca e remota: cosa si può desiderare di più?

Il lato oscuro della spiritualità rompe i confini della normalità nel nuovo horror psichedelico The Chant. Il prossimo gioco d’azione e avventura horror in terza persona per giocatore singolo - sviluppato da Brass Token e pubblicato da Prime Matter – che al lancio entro la fine dell'anno, terrà i giocatori con il fiato sospeso.

Ambientato su un'isola remota durante un ritiro spirituale, in The Chant dovrai cercare di sopravvivere contro una miriade di pericoli che si sono scatenati dopo che un rituale di gruppo è andato terribilmente storto, aprendo un portale verso una dimensione da incubo chiamata The Gloom.

Questa dimensione si nutre di energia negativa e inizierà a far impazzire te e gli altri, attingendo dalle tue ansie e paure e manifestandosi sotto forma di creature interdimensionali: sperimenta un viaggio horror psichedelico mai provato prima. Ma non tutto è perduto; solo svelando i misteri di un culto new age degli anni '70 e rafforzando al contempo mente, corpo e spirito, potrai invertire il canto ed evitare di rimanere intrappolato nell'oscurità per sempre.

A supporto dell'annuncio di oggi c'è un esclusivo teaser trailer in anteprima, per darti un assaggio dell'orrore che ti aspetta...

The Chant è in arrivo quest’anno su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC. Tieni gli occhi aperti per le prossime news che verranno svelate molto presto…