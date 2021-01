The Crew 2, al debutto il secondo episodio del DLC "Inseguimento"

Ubisoft annuncia che The Hunt, il secondo episodio della prima stagione del suo celebre gioco di guida open world The Crew 2, sarà disponibile da domani su Xbox One, Xbox Series X | S, PlayStation4, PlayStation5, Windows PC su Epic Games Store e Ubisoft Store, Stadia e Ubisoft+*, il servizio in abbonamento di Ubisoft.

Nel secondo episodio, The Hunt, i fuorilegge sono in fuga con la refurtiva rubata alla banca privata Vault Corp. Per fermarli, i giocatori dovranno sfruttare le proprie abilità di guida in fuoristrada negli spericolati eventi Rally Raid e Rally Cross Chase, oltre a completare tutti i nuovi eventi PvE che saranno sbloccati progressivamente a partire dal 20 gennaio.

Episodio due: The Hunt include anche un nuovo Motorpass, il sistema di ricompense opzionali e multilivello con ricompense sia gratuite che premium, tra cui veicoli come la K.S. Masked Leader (Hypercar), una creazione esclusiva di Khyzyl Saleem, la RAM 1500 Rebel TRX Concept Enforcer Edition (Rally Raid), la Chevrolet Camaro Z/28 RS Enforcer Edition (Rally Cross) e la Mitsubishi 3000GT VR4 Interception Unit (Street Race). Ma saranno inclusi anche oggetti cosmetici, nuovi completi e pacchetti di valuta.

Inoltre, in Episodio due: The Hunt, ci saranno ancora più rilasci di veicoli, tra cui la Ford F-150 SVT Raptor 0210 Enforcer Edition (Rally Raid), nuove opzioni di personalizzazione, come luci sottoscocca e tinte dei finestrini, oltre a nuove competizioni nel LIVE Summit.

Per maggiori informazioni su The Crew 2, visita thecrewgame.com.

