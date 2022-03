The Crew 2: American Legends, S5:E1 disponibile domani

Ubisoft ha annunciato il primo episodio di The Crew 2 Stagione 5: American Legends. L'ultimo aggiornamento del gioco motoristico open-world di Ubisoft sarà disponibile domani su Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation5, PlayStation4, Stadia, così come PC Windows attraverso Ubisoft Store ed Epic Games Store. I giocatori possono anche abbonarsi a Ubisoft+ su PC, Stadia e Amazon Luna.

Dopo aver viaggiato per l'America, completando missioni per diverse compagnie, il primo episodio della Stagione 5: American Legends permetterà ai giocatori di entrare negli Archivi, un luogo dove troveranno souvenir, diari e oggetti di personaggi del passato. Tutti questi oggetti sono indizi che possono condurre i giocatori a incredibili ricompense nascoste in tutti gli Stati Uniti.

I giocatori sceglieranno la storia che vogliono scoprire, viaggeranno per il paese alla ricerca di indizi e aggiungeranno alcuni dei veicoli più iconici d'America alla loro collezione. Ogni settimana, due nuove Storie saranno disponibili gratuitamente per tutti i giocatori. Per esempio, il 16 marzo, i giocatori potranno scoprire la splendida Porsche 550 Spyder.

American Legends sarà accompagnato da un nuovo Motorpass. Proporrà 50 livelli di nuove ricompense esclusive, sia gratuite che premium, tra cui veicoli come la Chevrolet Corvette C7 ZR1 2019 (Hypercar), la Dodge Challenger SRT Demon Awaken Edition (Street Race), la Ford Mustang Fastback Stunt Edition (Street race) oltre a oggetti vanity, abiti, pacchetti di valuta (Crew Credit e Bucks), e altro.

L'esperienza LIVE Summit continua anche durante questo episodio con una nuova serie di edizioni settimanali. Durante i Summit LIVE, c'è un solo obiettivo: arrivare il più in alto possibile nella classifica. Ogni settimana, i migliori giocatori saranno premiati con oggetti e veicoli esclusivi in base alla loro classifica.

Ubisoft ha anche annunciato che il supporto per The Crew 2 è stato rinnovato per un altro anno. Dopo la Stagione 5, l'Anno 5 inizierà e introdurrà tre nuove stagioni di contenuti al gioco, tra cui nuove caratteristiche, modifiche al gameplay e aggiornamenti tecnici. In particolare, The Crew 2 sarà aggiornato quest'estate a 60 FPS su PlayStation 5 e Xbox Series X.