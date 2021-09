The Crew 2 S3:E2 US Speed Tour West, disponibile domani con aggiornamento gratuito

Ubisoft annuncia che l’ultimo aggiornamento, Stagione 3 Episodio 2 US Speed Tour West, per The Crew 2, sarà disponibile domani per Xbox One, Xbox Series X | S, PlayStation4, PlayStation5, Store Epic Games e Ubisoft Store su Windows PC, Stadia e Ubisoft+*, il servizio in abbonamento di Ubisoft.

Dopo aver esplorato la East Coast degli Stati Uniti, lo US Speed Tour si sposta alla scoperta della West Coast nel nuovo episodio di The Crew 2. Avrai l’opportunità di partecipare alle sfide più competitive mai prodotte da Motorflix.

US Speed Tour West ti spingerà a migliorare al volante di veicoli nuovissimi con l’obiettivo di vincere la competizione gareggiando nei luoghi più iconici della West Coast. Ogni settimana scoprirai un nuovo terreno di gara, da una città all’altra, ed eventi speciali time attack che si svolgeranno lungo il percorso.

Per espandere la line-up di veicoli, The Crew 2 dà il benvenuto a una nuova marca di auto: ‘Creator’, aggiungendo un nuovo veicolo ad ogni Stagione, tutti creati da artisti e designer 3D. Nella nuova stagione, The Crew 2 ha collaborato con Yasiddesign che ha immaginato il mix perfetto tra un’auto Alpha Grand Prix e un trattore.

Stagione 3 Episodio 2: US Speed Tour West avrà anche un nuovissimo Motorpass, un sistema di ricompense gratuite e Premium, che comprende la Yasiddesign x American Petrol Ed. (Alpha Grand Prix), la Mazda MX-5 Miata NA Spearhog Ed. (Rally Raid) e la Lancia Delta S4 Hoodlum Racing Crew Ed. (Rallycross) e altro.

La nuova stagione prevederà drop mensili gratuiti permettendoti di guidare nuove auto come la Chevrolet Corvette C3 Touring Car Ed. (Touring Car) a partire dall’8 settembre o l’XtremAir XA42 (Air Race) dal 22 settembre. Verranno aggiunti ulteriori veicoli nel corso dell’Episodio così come nuovi oggetti vanity, compresi nuovi abiti per gli avatar, gomme, effetti di fumo, abbaglianti e tinte per finestrini.

Per maggiori informazioni su The Crew 2, visita thecrewgame.com