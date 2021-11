The Crew 2 Stagione 4 Episodio 1: The Contractor al debutto

Ubisoft annuncia che The Crew 2 Stagione 4 Episodio 1: The Contractor, l’ultimo aggiornamento dell’open world dedicato agli sport motorizzati, sarà disponibile da domani Xbox Series X | S, Xbox One, PlayStation5, PlayStation4, Stadia e Windows PC tramite Ubisoft Store ed Epic Games Store. I giocatori potranno anche abbonarsi a Ubisoft+ su PC, Stadia e Amazon Luna.

Per la prima volta i Servizi Urbani sono stati aggiunti in The Crew 2, introducendo nuove attività. Nell’Episodio 1, girerai per le strade di Las Vegas, New York, Miami, Detroit e Los Angeles per portare a termine delle missioni di consegna per 3 aziende: Marco’s Cab, Diamond Limousine e Rocket Co.

L’aggiornamento include la Ford Crown Victoria Marco’s Cab (Street race), che sarà disponibile per tutti per un solo Credito Crew (10 Bucks) dal 17 novembre.

Stagione 4 Episodio 1: The Contractor sarà accompagnata da una nuova versione del sistema di ricompensa opzionale multilivello: il Motorpass. Offre ricompense gratis e premium che comprendono veicoli come l’Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Ed. (Street race), la Chrysler 300 SRT8 Limousine (Street Race), la Cadillac Coupe Deville Marco’s Cab (Street Race) e la Chevrolet 3100 The Rocket Co. (Street Race).

Oltre al Motorpass, Stagione 4 Episodio 1: The Contractor continua la sua consegna mensile di veicoli gratuiti per far sì che vi divertiate e possiate guidare nuovi veicoli come la Ford Crown Victoria (Street Race), la Ford Crown Victoria Limousine (Street Race) o la Chevrolet 3100 (Street Race), tutte disponibili dal 17 novembre. Nuovi veicoli saranno disponibili nel corso di questo episodio, assieme a nuovi oggetti vanity come nuovi tettucci, outfit per il tuo avatar, tubi di scarico, pneumatici, abbaglianti e tinte per i finestrini.

Questa nuova stagione offre anche nuovi incontri LIVE, la nostra gara settimanale PVP. Inoltre, Ubisoft ha annunciato che The Crew 2 Season 4 episode 1: The Contractor offre il Free Weekend dal 18 al 21 novembre, durante il quale i giocatori avranno l’opportunità di provare il gioco. Maggiori informazioni sul Free Weekend al seguente link: https://ubi.li/KXWQ4

