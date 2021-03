The Crew 2: The Agency, al debutto il nuovo DLC gratuito (S2:E1)

Ubisoft annuncia che l’Episodio 1 della Stagione 2 di The Crew 2: The Agency, l’ultimo aggiornamento al gioco di guida sportiva open world di Ubisoft, sarà disponibile domani per Xbox One, Xbox Series X | S, PlayStation4, PlayStation5, l’Epic Games Store, Steam e lo Store di Ubisoft per Windows PC, Stadia e Ubisoft+, il servizio di abbonamento di Ubisoft.

In Episodio 1: The Agency, la casa di produzioni televisive Motorflix sta lavorando a una nuova serie TV. I giocatori saranno i protagonisti e dovranno interpretare il ruolo di un agente segreto che deve fermare il proprio nemico, The Shadow, mandando all’aria i suoi piani.

Episodio 1 aggiunge la modalità Stunt, nella quale i giocatori dovranno raggiungere un determinato luogo prima che finisca il tempo, facendo il maggior numero di stunt possibili per massimizzare il proprio punteggio; nuovi veicoli comprese per la prima volta le decapottabili come la Porsche 911 Speedster (Street Race) e la BMW Z4 M40i (Street Race); nuove sfide per i LIVE summit e molto altro.

Episodio 1: The Agency sarà accompagnato da un nuovo Motorpass, il sistema opzionale di ricompensa multilivello che offre ricompense gratis e premium, compresi veicoli come la Jaguar F-Type SVR Coupe Professional Edition 2017 (Street Race) o la Jaguar E-Type Series 1 Roadster 1961 (Street Race). 11 dei livelli ricompensa sono gratuiti, compresa la Bentley Mulliner Bacalar 2020 (Street Race).

Il terzo anno di supporto live di The Crew 2 introduce un nuovo sistema stagionale, incentrato sulla nuova azienda Motorflix, una casa di produzione televisiva nota per creare le migliori serie di azione con protagonisti veicoli a motore. I giocatori verranno assunti per interpretare le star di diverse serie TV con episodi a tema, differenti per ogni Stagione. Ogni Stagione dura quattro mesi e comprende due Episodi consecutivi che durano due mesi. La Stagione 2 di The Crew 2 introduce 25 nuovi veicoli e nuovi oggetti vanity.

Per maggiori informazioni su The Crew 2, visita thecrewgame.com.

