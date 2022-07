The Criminal Enterprises, in arrivo il 26 luglio in GTA Online

L’economia di Southern San Andreas è in crisi. I prezzi della benzina sono alle stelle, i rivenditori sono in subbuglio e, come se non bastasse, un’ondata di caldo atroce sta immobilizzando lo Stato. Per dirigenti, biker, manager di night club e trafficanti d’armi, queste condizioni sono un’opportunità di guadagno ma il rincaro dei prezzi della benzina ha anche catturato l’attenzione dell’IAA: si sospetta che i Duggan, magnati del petrolio, stiano manipolando il sistema a loro favore.

The Criminal Enterprises è un aggiornamento al cardiopalma che porta con sé nuove missioni e migliorie a GTA Online, tra cui una serie di aggiunte alle carriere criminali, nuove missioni ricevute da un contatto che permetteranno ai giocatori di lavorare come agenti dell'IAA e molto altro, dal 26 luglio.

The Criminal Enterprises offre miglioramenti che conferiranno ai giocatori più libertà di scelta nella loro scalata nelle carriere criminali. I giocatori riceveranno ricompense maggiori in una vasta gamma di attività, godendo di migliorie all'esperienza di gioco e altro grazie a nuove modalità, veicoli, collezionabili ed eventi speciali che prenderanno luogo durante tutta l'estate come nuovi autosaloni dove i giocatori potranno provare o semplicemente acquistare una nuova gamma di veicoli.

ESPANDI IL TUO BUSINESS

Dopo il lancio di GTAV su PlayStation 5 e Xbox Series X|S e la versione indipendente di GTA Online nella prima metà di quest’anno, The Criminal Enterprises arricchisce e trasforma il mondo di GTA Online su tutte le piattaforme. Che tu abbia iniziato il tuo viaggio in GTA Online con la selezione della carriera sulle console di nuova generazione o che tu sia un giocatore veterano, The Criminal Enterprises garantirà una varietà di nuovi, emozionanti miglioramenti per gli imprenditori di tutti i tipi. Non importa quale carriera criminale tu abbia scelto: le missioni dei business, comprese le missioni di vendita, si potranno giocare in sessioni private (Solo a inviti, Crew e Amici) come parte di The Criminal Enterprises.

DIRIGENTI

Chi possiede un ufficio noterà la nuova manager del personale, Lupe, pronta a dare una mano a procurarsi carichi speciali per gli scaffali vuoti. I dirigenti avranno a disposizione anche una nuova attività secondaria, in cui una spedizione di carichi speciali arriverà ogni giorno fuori dal magazzino, pronta per la consegna al molo. In più, due nuove fonti di carico speciale saranno aggiunte al mix di missioni di recupero, incrementando la varietà delle missioni disponibili per i colletti bianchi di tutto il Paese.

Bikers

Le clubhouse con un'officina personale riceveranno un aggiornamento: i presidenti di un MC potranno modificare le moto dei clienti seguendo le istruzioni e consegnarle per ottenere GTA$ e RP. I centauri potranno anche migliorare la loro reputazione e guadagnare qualcosa in più completando due nuove Commissioni della clubhouse, pubblicate sul muro della sala riunioni della clubhouse. E potresti notare che i clienti stanno assaltando il bar nella tua clubhouse: una missione di rifornimento del bar ti aiuterà a tenere i fusti pieni e i clienti felici, facendoti anche guadagnare un bel gruzzolo.

TRAFFICANTI D’ARMI

Da Ammu-Nation sanno che fornisci merci di qualità a un prezzo giusto e vogliono entrare in affari. Consegna giornalmente a un determinato negozio Ammu-Nation per ricevere una fonte di guadagno aggiuntiva. Quando rifornisci il bunker, troverai due nuove missioni di rifornimento, quindi assicurati di rapinare i nuovi bersagli e prendere tutto ciò che ti serve. I giocatori potranno anche chiamare l’Agente 14 dalla strada per incrementare i progressi di ricerca ottenendo informazioni da un bersaglio ben armato.

MANAGER DI NIGHTCLUB

I manager di night club possono contattare Yohan per affrontare le missioni e rifornire il magazzino del night club o chiamare Tony per avviare le missioni di gestione del night club. Sono state aggiunte due nuove missioni di gestione del night club che offrono nuovi modi per promuovere le tue operazioni legali. Nel frattempo, all'interno del night club, potrai mantenere l'atmosfera giusta buttando fuori i piantagrane e accompagnando i VIP svenuti in posti sicuri.

VAI SOTTO COPERTURA CON OPERATION PAPER TRAIL

I profitti dovuti all'impennata dei prezzi della benzina sembrano fluire verso un unico posto, le tasche della più famosa e ricca dinastia dell'area di Los Santos, i Duggan. L'IAA ha fiutato un complotto: l'Agente ULP si metterà in contatto con te con nuove missioni di Operation Paper Trail. Da 1 a 4 giocatori potranno indagare sui magnati del petrolio per scoprire se è loro la mano invisibile che sta manipolando i prezzi della benzina.

METTITI AL VOLANTE DI NUOVI VEICOLI

Ci sono nuovi modi di prendere una scorciatoia tra i punti A e B con The Criminal Enterprises, grazie ai nuovi veicoli in arrivo in estate e oltre. Due nuovi veicoli saranno compatibili con l’attrezzatura di Imani, sfruttando i potenziamenti speciali dell'hacker dell'Agenzia F. Clinton e associati tra cui unità di controllo remoto, disturbatore di frequenze e altro.

Saranno disponibili anche nuovi veicoli di Tuners, mentre Benny's Original Motor Works porterà i suoi servizi su veicoli aggiuntivi. Nel frattempo, Hao non vede l'ora di lavorare su un classico già esistente e su una nuova auto in arrivo durante l'estate per coloro che giocano sulla nuova generazione di console. In più, avrai a disposizione una serie di nuove opzioni di personalizzazione su diversi veicoli originali (che potresti già possedere), alcune delle quali potranno dare un nuovo look e tanto altro.

GUADAGNI AUMENTATI E ALTRI MIGLIORAMENTI

Oltre a tutto quello che abbiamo elencato, presto arriverà l'elenco completo delle dinamiche di gioco migliorate e delle migliorie introdotte in GTA Online, tra cui la riduzione all'efficacia dei missili a ricerca dell'Oppressor Mk II, un modo più rapido e facile per ripristinare la salute durante gli scontri a fuoco, tramite l’accesso facilitato a snack e giubbotti antiproiettile, e molto altro.

The Criminal Enterprises introdurrà anche diverse modifiche all’economia di gioco, tra cui incrementi permanenti nei guadagni delle gare e delle modalità Competizione, guadagni aumentati per i Colpi originali e Il colpo dell'apocalisse, stipendi più alti per guardie, associati e membri dell'MC e altro ancora.

Per ulteriori dettagli su tutte le nuove dinamiche di gioco e le modifiche al bilanciamento, visita il Newswire di Rockstar al lancio di The Criminal Enterprises il 26 luglio su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC.