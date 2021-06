The Dark Pictures Anthology: House of Ashes arriva il 22 Ottobre (2021)

House of Ashes, il nuovo gioco della The Dark Pictures Anthology sarà disponibile dal 22 ottobre 2021 per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC. Vivi momenti di tensione e terrore da solo nella modalità giocatore singolo, con i tuoi amici con la modalità Storia Condivisa per 2 giocatori online o con fino a 5 giocatori sullo stesso divano con Serata al Cinema.

Iraq, 2003. All’ombra delle montagne Zagros un’unità militare ha uno scontro a fuoco con le forze irachene. Il risultato di questa battaglia è una scossa sismica che fa cadere entrambi gli schieramenti nelle rovine sepolte di un tempo Sumero.

Con tutte le comunicazioni interrotte, i nostri protagonisti sono intrappolati in un terrificante mondo sotterraneo che dovranno esplorare per poter fuggire, inconsapevoli che qualcosa di antico e malefico si è risvegliato e ha trovato nuove prede da cacciare.

Nel tentativo di fuggire dalla terrificante minaccia che hanno risvegliato, i sopravvissuti si troveranno davanti a scoperte terribili e decisioni difficilissime da prendere. Daranno la priorità alla propria sopravvivenza o metteranno da parte paure e rivalità personali per combattere insieme contro questi mostri sotterranei?

The Dark Pictures Anthology: House of Ashes sarà disponibile nelle edizioni Standard e Pazuzu e sarà anche inclusa nel Triple Pack bundle (https://bnent.eu/Preorder_HOA):

La Pazuzu Edition include House of Ashes, la scatola speciale brandizzata, una figurine esclusiva di una delle creature sotterranee (9x9x10cm), una spilla metallica, una stampa esclusiva, adesivi e l’accesso al bonus pre-order: la Curator’s Cut

Il Triple Pack è un bundle dei giochi Man of Medan, Little Hope e House of Ashes. Include anche una steelbook che può contenere 4 dischi, una mappa in tessuto di Dark Pictures, 3 spille dei giochi e l'accesso al bonus pre-order: la Curator's Cut

Bonus pre-order: accesso dal giorno di lancio alla Curator's Cut, che garantisce la possibilità di assistere a scene non disponibili in precedenza con diversi personaggi giocabili e risultati

The Dark Pictures Anthology è una serie di giochi horror stand-alone di stampo cinematografico, pensati per assicurare un’esperienza terrificante su base regolare. I giochi non sono connessi tra di loro e ognuno ha una nuova storia, ambientazione e cast.