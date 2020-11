The Dark Pictures: House of Ashes arriva nel 2021

BANDAI NAMCO Entertainment Europe e Supermassive Games sono lieti di annunciare che The Dark Pictures: House of Ashes, il terzo titolo di The Dark Pictures Anthology, sarà disponibile dall’anno prossimo.

Iraq, 2003. Mentre il conflitto volge al termine, l’agente della CIA Rachel King partecipa a una missione delle forze speciali contro un presunto impianto sotterraneo di armi chimiche all’ombra dei Monti Zagros.

Una volta raggiunte le coordinate indicate, l’unità cade vittima di un’imboscata da parte di una pattuglia locale in ricognizione guidata dal sergente Salim Othman. Durante la battaglia, all’improvviso un terremoto apre alcune voragini nel terreno, scaraventando entrambi gli schieramenti nelle rovine di un tempio sumero sepolto. Nel frattempo, nell’oscurità sotto il deserto arabo, si è risvegliata un’entità malvagia. Ora un’orda di antiche creature selvagge e inarrestabili ha una nuova preda da cacciare.

Mentre i sopravvissuti lottano per esplorare gli inferi e sfuggire alla terrificante minaccia, dovranno affrontare scoperte orribili e prendere decisioni difficili, se non impossibili. Penseranno solo a salvare sé stessi o metteranno da parte le proprie paure e rivalità personali per combattere insieme?

“Siamo lieti di svelare il terzo gioco di The Dark Pictures Anthology. Come per i titoli precedenti, House of Ashes offrirà una nuova storia con nuovi personaggi, arricchita da colpi di scena unici e una nuova minaccia da affrontare. Non vediamo l’ora di condividere maggiori dettagli sulla storia!”, ha dichiarato Pete Samuels, CEO di Supermassive Games.

The Dark Pictures Anthology: House of Ashes sarà disponibile nel 2021 per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC Digital.