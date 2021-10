The Darkest Tales, disponibile il prologo gratuito su Steam

Il Trinity Team studio, gli sviluppatori indipendenti dietro il successo di "Slaps and Beans", che ha bruciato tutte le tappe del crowdfunding, insieme al publisher 101XP sono contenti di annunciare che il prologo di The Darkest Tales, il nuovo action-adventure 2D con elementi di platforming, è disponibile al download su Steam,.

In The Darkest Tales - Into the Nightmare, i giocatori seguiranno le avventure di Teddy; un vecchio orsacchiotto che vuole salvare a tutti i costi la sua padrona, e Lighty, una fata chiacchierona e magica, mentre si gettano in un'avventura pericolosa all'interno del mondo delle favole, dove troveranno poco di ospitabile, e tanto di cattivo.

Livello Uno:

Che cosa farebbe Cappuccetto Rosso al lupo cattivo se avesse due pugnali e se fosse assetata di vendetta? Entra nell'incubo e la incontrerai, anche se tranne il cappuccio, nient'altro sarà come te lo ricordi. Cammina tra le tenebre e sopravvivi a lupi meccanici e pipistrelli inferociti, arrivando fino alla fine, dove sarà battaglia al primo sangue.

Livello Due:

Jack riuscirebbe a salire fino alla cima della pianta di fagioli se questa fosse piena di piante carnivore e se ci fosse una tempesta? Mangia i famosi fagioli, impara a usare la magia a tuo vantaggio e metti alla prova le tue abilità per raggiungere la punta più alta. Ma stai attento, Teddy è fatto di stoffa!

Feature chiavi:

Prendi in mano armi incantate, salta, muoviti velocemente e fai a pezzi i nemici, così che nessuno possa mettersi in mezzo tra te e il tuo obiettivo

Sviluppa il tuo albero delle abilità per imparare un sacco di nuovi trucchi, sopravvivi a questo ambiente ostile, cura le tue ferite sempre più velocemente e fai sempre più danni!

Potresti ricordarli diversamente... in The Darkest Tales combatterai contro un sacco di ex-amici delle fiabe trasformati in temibili boss, la prima sarà proprio Cappuccetto Rosso, e non vede l'ora di farti a pezzi

Tutti i personaggi avranno un doppiaggio, la storyline del gioco sarà piena di lore e le ambientazioni davvero meravigliose, per quanto piene di terrore

"Quando abbiamo iniziato a lavorare su The Darkest Tales, volevamo creare un mondo fatato ma oscuro, per coloro che amano esplorare, affrontare vere sfide e perdersi in un mondo completamente diverso dal solito", ha detto Marco Agricola, co-fondatore di Trinity Team. "Siamo davvero orgogliosi di lanciare la versione finale del nostro prologo a due livelli su Steam oggi, e vi invitiamo ufficialmente a mettere piede nell'incubo... e uscirne vittoriosi!"

"The Darkest Tales è un'esperienza immersiva, che vi farà ricordare l'infanzia e dove tutto sembrerà familiare, ma i personaggi al loro interno saranno tutto tranno amichevoli, e le boss fight intense e piene di divertimento", ha detto Aleksandra Volskaya, Head of Brand Management & PR 101XP "Non vediamo l'ora di sentire cosa ne pensano i giocatori del nostro prologo, e siamo davvero contenti di rivelare cosa arriverà subito dopo, visto che il titolo si sta preparando all'uscita".

I giocatori possono imbarcarsi in quest'avventura di due livelli gratuitamente tramite la piattaforma Steam.

Tutti i progressi saranno salvati e portati nella nuova partita quando The Darkest Tales sarà uscito.