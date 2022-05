The Division 2, nuovi aggiornamenti in arrivo con la Stagione 9

Ubisoft annuncia nuovi contenuti per Tom Clancy’s The Division 2 in uscita il 12 maggio. La Stagione 9: Alleanza Segreta e la nuova modalità PvE, Conto alla Rovescia, fanno parte del Title Update 15. La Stagione 9: Alleanza Segreta è disponibile per tutti i possessori di The Division 2 Warlords of New York.

Un nuovo nemico arriva con la Stagione 9: l’ultima stagione prosegue la linea narrativa di The Division e riporta gli agenti alle conseguenze della sconfitta di un comandante della Divisione, rivelatosi un traditore. Il nuovo bersaglio è il Capitano Lewis e la Divisione deve raccogliere informazioni e fronteggiare quattro True Sons di alto livello prima di poterlo affrontare. La Stagione 9 è una delle tre stagioni programmate per l’anno.

l’ultima stagione prosegue la linea narrativa di The Division e riporta gli agenti alle conseguenze della sconfitta di un comandante della Divisione, rivelatosi un traditore. Il nuovo bersaglio è il Capitano Lewis e la Divisione deve raccogliere informazioni e fronteggiare quattro True Sons di alto livello prima di poterlo affrontare. La Stagione 9 è una delle tre stagioni programmate per l’anno. Nuova modalità co-op a 8 giocatori: Conto alla Rovescia è una nuova, intensa modalità cooperativa nella quale fino a otto agenti della Divisione vengono mandati a stabilizzare una centrale elettrica: hanno 15 minuti a disposizione per prevenirne il blocco totale. Gli agenti si schierano in due squadre da quattro, iniziano da posizioni differenti sulla mappa e devono collaborare per superare la sfida. La Divisione dovrà fronteggiare da nemici noti e dovrà difendersi per assicurare la centrale prima di richiedere l’estrazione entro lo scadere del tempo.

Conto alla Rovescia è una nuova, intensa modalità cooperativa nella quale fino a otto agenti della Divisione vengono mandati a stabilizzare una centrale elettrica: hanno 15 minuti a disposizione per prevenirne il blocco totale. Gli agenti si schierano in due squadre da quattro, iniziano da posizioni differenti sulla mappa e devono collaborare per superare la sfida. La Divisione dovrà fronteggiare da nemici noti e dovrà difendersi per assicurare la centrale prima di richiedere l’estrazione entro lo scadere del tempo. Nuova caratteristica – Qualifica: dal 12 maggio questa nuova funzione ti darà un nuovo modo per migliorare il tuo equipaggiamento con aggiornamenti a valori primari delle statistiche come danni, armatura e abilità. Potrai aumentare la tua Qualifica usando qualsiasi item nel gioco: più vari sono, più aumentano il livello. Qualifica ti permette anche di aumentare le statistiche di ogni singolo item e raggiungere un nuovo limite massimo di potenza.