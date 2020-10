The Falconeer, nuovo gameplay trailer dedicato alle fazioni

Wired Productions e il visionario sviluppatore indipendente Tomas Sala hanno oggi rivelato nel nuovo trailer del gameplay The Free & The Fallen quali sono le forze rivali presenti nel gioco di combattimento aereo open world The Falconeer.

Coniugando intensi duelli e combattimenti aerei acrobatici a un maestoso open world e a un bestiario di fantastici nemici su terra, mare e cielo, The Falconeer offre un'autentica esperienza visiva next-gen in tutti i formati, tra cui una risoluzione di almeno 4K a 60fps su Xbox Series X.

Esplora l'incredibile open world fantasy di The Falconeer nel nuovo trailer, composto da scene acquisite completamente durante il gameplay:

Il Grande Ursee è uno specchio d'acqua pressoché infinito nel quale dimorano le fazioni antagoniste di The Falconeer. I ricchi e i potenti salvaguardano i propri averi nei cieli, a bordo di flotte di dirigibili difese dai falconieri mercenari, mentre la rivoluzione e il dissenso fermentano tra i poveri e gli oppressi che vivono sulle acque sottostanti. I giocatori supporteranno la fazione da loro scelta in sella a un possente uccello da guerra, in volo tra missioni che determineranno l'esito del Grande Ursee.

Scegli a chi giurare la tua fedeltà:

L'Impero nordico. La più grande potenza del Grande Ursee. Il trono imperiale comanda l'Ursee del Nord usando imponenza, sotterfugi e manipolazione come strumenti di potere.

L'Ordine dei Mancer. Gli esperti studiosi dell'Ordine controllano ogni accesso alla tecnologia in tutto l'Ursee, conducendo il progresso verso una sconosciuta destinazione lungo "Il Percorso".

Le case libere dei civili. Un assembramento liberamente allineato di comunità indipendenti unite in difesa del commercio locale e soggette alle macchinazioni dell'Impero e dell'Ordine dei Mancer.

La ribellione dei predoni. Gli emarginati banditi nei luoghi più cupi dell'Ursee hanno fatto rientro dal loro esilio brandendo una conoscenza antica e tenebrosa con cui gettare scompiglio sui loro tormentatori di vecchia data.

Volevo che il mondo dell'Ursee fosse tangibile: non solo a livello visivo, ma anche mediante la storia e i conflitti che emergono nel corso dell'esperienza di gioco", afferma Tomas Sala, sviluppatore di The Falconeer. "Non è mai chiaro sin da subito chi fa parte dei buoni e viceversa. Spero che i giocatori si approccino a The Falconeer come un viaggio improntato alla scoperta e alla rivelazione dei segreti del Grande Ursee e di coloro che ne fanno parte."

Il contrasto che contraddistingue ciascuna fazione è marcato ancor più dalla colonna sonora originale di The Falconeer, concepita dal premiato compositore Benedict Nichols. Sintetizzatori, organi, canti gutturali mongoli, cori balcanici, cornamuse e cimbalom confluiscono allo scopo di accompagnare i giocatori in un eclettico viaggio sonoro all'interno di uno straordinario mondo di suoni.

The Falconeer prenderà il volo il 10 novembre 2020 come titolo al day one per Xbox Series X e Xbox Series S, giorno in cui verrà anche rilasciato su PC e Xbox One.

Per maggiori informazioni, visita thefalconeer.com