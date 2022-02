THE KING OF FIGHTERS XV al debutto, disponibile il trailer di lancio

Send by email

share with Telegram

share with Whatsapp

Share in Reddit

SNK Corporation e Koch Media sono fiere di annunciare che il fenomeno dei fighting game, THE KING OF FIGHTERS XV (KOF XV), è disponibile da oggi su PlayStation5, PlayStation4, Xbox Series X|S e PC.

THE KING OF FIGHTERS XV presenta 39 combattenti, inclusi personaggi classici, popolari e i preferiti dai fan. Oltre al classico battle system a squadre 3-contro-3, il gioco introduce la SHATTER STRIKE, una nuova meccanica che consente ai giocatori di contrastare gli attacchi nemici. In aggiunta i giocatori potranno provare la MAX Mode e la MAX Mode (Quick).

Le meccaniche RUSH permettono di eseguire anche una miriade di combo speciali premendo rapidamente i pulsanti di attacco. Tutte queste caratteristiche, comprese le mosse speciali rinnovate e vivaci, faranno in modo che i combattimenti in questo gioco siano più esplosivi che mai

Sin dal suo debutto nel 1994, la serie di giochi di combattimento di KOF è sempre stata lodata per i suoi personaggi impressionanti e il sistema di gioco unico. Sono passati sei anni dall'ultimo titolo della serie e ora THE KING OF FIGHTERS XV ha sfidato tutti i suoi predecessori, con una grafica, sistemi e un'esperienza online sbalorditiva.

L'ultimo capitolo della saga di King of Fighters continua dalla modalità Storia del titolo precedente. Gli eroi delle Saghe Orochi, NESTS e Ash si sono tutti riuniti in KOF XV e questa volta la storia sta arrivando a un climax esplosivo!

Il rollback netcode è stato adottato per ridurre il ritardo nelle partite online, consentendo un gioco online più fluido. KOF XV offre un'ampia varietà di funzionalità online tra cui RANKED MATCH, CASUAL MATCH, ROOM MATCH e ONLINE TRAINING, oltre alla nuova modalità DRAFT VS. KOF XV include il crossplay sulle console Sony in modo che i giocatori PlayStation4 e PlayStation5 possano partecipare a esplosivi match online l'uno contro l'altro.

La gallery presenta non solo le voci dei personaggi e i filmati di gioco di KOF XV, ma anche uno speciale cortometraggio animato diretto dall'artista di fama mondiale Masami Obari. Inoltre, la nuova DJ STATION presenta oltre 300 brani popolari dell'intera serie KOF. I giocatori possono persino personalizzare i loro combattimenti per far riprodurre i loro brani preferiti in background.

DETTAGLI DEL PRODOTTO



Genere: Versus Fighting Game

Versus Fighting Game Data d’uscita: 17 febbraio 2022

17 febbraio 2022 Piattaforme: PS4, PS5, XBSX/S, PC

PS4, PS5, XBSX/S, PC Giocatori: 1-2 Local/2-8 Online

1-2 Local/2-8 Online Contenuti exxtra: 6 personaggi DLC (2 Team)

6 personaggi DLC (2 Team) Upgrade: L'aggiornamento dalla versione PlayStation®4 alla versione PlayStation®5 è disponibile gratuitamente

L'aggiornamento dalla versione PlayStation®4 alla versione PlayStation®5 è disponibile gratuitamente Crossplay: Incuso il crossplay tra le versioni PlayStation®5 e PlayStation®4

Incuso il crossplay tra le versioni PlayStation®5 e PlayStation®4 Edizioni: THE KING OF FIGHTERS XV Omega Edition (Edizione fisica)

Gioco base + Team Pass 1 + Artbook di 119 pagine, Slipcase speciale, 2 CD Soundtrack, 3 litografie + Team Pass 1 (6 personaggi DLC) + Costume DLC “Garou: MotW TERRY” + Costume DLC Classic Leona THE KING OF FIGHTERS XV Standard Edition

Gioco base (Ver Fisica/Digitale):$99/€59.99 THE KING OF FIGHTERS XV Deluxe Edition



Gioco base + KOF XV Team Pass 1 (6 personaggi DLC)(Ver Digitale)

KOF XV Team Pass 1

KOF XV personaggi DLC "Team GAROU" +"Team SOUTH TOWN" (6 personaggi DLC)

KOF XV DLC Characters "Team GAROU"

3 personaggi DLC(1 Team)

KOF XV DLC Characters "Team SOUTH TOWN"

3 personaggi DLC (1 Team)