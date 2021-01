The Medium, disponibile il trailer di lancio

Bloober Team, lo studio dietro acclamati giochi horror tra cui Blair Witch, Observer: System Redux e Layers of Fear, è orgoglioso di rilasciare The Medium, il gioco horror psicologico in terza persona con meccaniche di gioco di nuova generazione che esplorano due mondi contemporaneamente.

Il gioco è disponibile oggi per $ 49,99 / € 49,99 / £ 39,99 esclusivamente su Xbox Series X | S e PC tramite Steam, Epic Games Store, GOG e Microsoft Store. Per celebrare il lancio globale, Bloober Team è lieto di annunciare che The Medium sarà disponibile con uno sconto di lancio del 10% su PC e Xbox Series X | S per la prima settimana di rilascio a partire da oggi.

La Medium Deluxe Edition è disponibile anche per i giocatori PC su Steam per $ 54,99 / € 54,99 / £ 43,99, che include The Medium, The Medium Original Soundtrack (di Akira Yamaoka e Arkadiusz Reikowski) e The Art of The Medium (artbook digitale). I giocatori possono anche acquistarli separatamente su Steam; la colonna sonora originale per $ 9,99 / € 8,19 / £ 7,19 e The Art of The Medium per $ 5,99 / € 4,99 / £ 4,79.

"Tutti in Bloober Team sono entusiasti di vedere l'uscita di The Medium su Xbox Series X / S e PC, poiché è stata una visione che abbiamo avuto per anni", ha affermato Piotr Babieno, CEO di Bloober Team. "Vedere in prima persona come il gioco sia cambiato dalla sua idea originale anni fa a quanto sia coinvolgente con le innovative meccaniche di realtà doppia di Bloober Team è stato incredibilmente stimolante per tutto il nostro team. Non vediamo l'ora di mostrarlo come uno i nostri titoli più ambiziosi fino ad oggi e offrire ai giocatori di tutto il mondo uno dei primi giochi horror di nuova generazione."

Mentre il trailer di lancio presenta la riaccesa collaborazione musicale tra Mary Elizabeth McGlynn e Akira Yamaoka, noti per il loro lavoro insieme nella serie di Silent Hill, Bloober Team anticipa anche un secondo personaggio giocabile in The Medium che è stato precedentemente mostrato come l'uomo guantato di The Medium.

The Medium è un gioco horror psicologico in terza persona che presenta un innovativo gameplay a doppia realtà brevettato da Bloober Team. I giocatori giocheranno nei panni di Marianne, una medium dotata di una serie di abilità psichiche, ed esploreranno il mondo reale e spirituale sia alternativamente che simultaneamente per scoprire un oscuro mistero mascherato da inquietanti segreti, spiriti sinistri e subdoli enigmi che solo un medium può risolvere.

Sviluppato e pubblicato da Bloober Team e classificato come "M for Mature" da ESRB e PEGI 18, The Medium è il progetto più grande e ambizioso di Bloober Team fino ad oggi, senza schermate di caricamento e che utilizza tutto il potenziale dell'ultima versione di Unreal Engine 4, insieme a Microsoft DirectX Raytracing e alla tecnologia NVIDIA DLSS con i più recenti driver GeForce Game Ready di NVIDIA per PC oggi e il supporto Raytracing per Xbox Series X.

Akira Yamaoka, noto per il suo lavoro sulla serie Silent Hill, e Arkadiusz Reikowski di Bloober Team hanno collaborato insieme sulla colonna sonora "doppia" originale del gioco, creando atmosfere davvero uniche in entrambi i mondi.

Per ulteriori informazioni su The Medium, visitare www.themediumgame.com