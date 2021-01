The Medium, nuovo gameplay trailer da ben 14 minuti

Bloober Team, lo studio dietro ad acclamati titoli horror del calibro di Blair Witch, Observer: System Redux e Layers of Fear, pubblica per la prima volta un filmato esteso del gameplay del suo ultimissimo videogioco horror psicologico, The Medium, in cui vengono messi in risalto i diversi poteri, le ambientazioni e le prospettive di cui i giocatori disporranno quando il gioco verrà rilasciato il 28 gennaio 2021 per Xbox Series X|S e PC.

Il video di 14 minuti ruota attorno a Marianne, la medium protagonista del gioco, alle prese con l'esplorazione sia alternata che simultanea del mondo reale e di quello degli spiriti, mettendo così in risalto un gameplay unico con realtà duale a schermo diviso che consentirà di spostarsi contemporaneamente all'interno di due ambientazioni distinte. L'esperienza di gioco non consisterà soltanto in un avvicendamento tra i due mondi estremamente fluido, ma anche in una coesistenza simultanea in entrambi: un terzo del gioco si svolgerà nel mondo reale, un terzo in quello degli spiriti e il terzo rimanente all'interno di entrambi, allo stesso tempo.

Marianne ha il dono di saper utilizzare varie abilità psichiche come, ad esempio, uno scudo spirituale protettivo e la più potente scarica spiritica, e dovrà combinarle per poter scongiurare le minacce e superare gli ostacoli di entrambi i mondi. Mentre sarà impegnata a usare i suoi poteri per districarsi nella risoluzione del mistero dell'Hotel Niwa, le sue indagini la condurranno ben oltre le mura dell'albergo, fino al misterioso vecchio forte mostrato per la primissima volta nel più recente gameplay.

Il video offre anche un assaggio di quelli che saranno gli incontri con la Fauce, l'antagonista principale doppiato da Troy Baker, e ne rivelerà le ineguagliabili abilità. Ingannevole e insaziabile, la Fauce è in grado di saltare da una realtà all'altra, proprio come Marianne, dandole così la caccia in entrambi i mondi. In quello degli spiriti la Fauce si palesa visivamente ed è facilmente riconoscibile da Marianne, che può difendersi grazie alla sua scarica spiritica. All'interno del mondo fisico, invece, la Fauce è invisibile ma è anche cieca, quindi fa completo affidamento sul proprio udito per localizzare le vittime.

The Medium rappresenta il più vasto e ambizioso progetto mai realizzato da Bloober Team. I giocatori possono andare su www.themediumgame.com per preordinarlo su Steam, Epic Store e Microsoft Store al prezzo di 49,99$/49,99€/41,74£, con uno sconto del 10% prima del lancio. I giocatori che effettueranno il preordine via Steam riceveranno la colonna sonora originale (composta da Akira Yamaoka e Arkadiusz Reikowski) e L'arte di The Medium (in versione digitale).