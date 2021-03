The Outer Worlds: Assassinio su Eridano è ora disponibile

Private Division e Obsidian Entertainment hanno annunciato oggi che The Outer Worlds: Assassinio su Eridano, la seconda e ultima espansione narrativa per il premiato gioco di ruolo fantascientifico, è ora disponibile su PlayStation4, PlayStation4 Pro, Xbox One e PC Windows.

L'espansione uscirà successivamente quest'anno su Nintendo Switch™. The Outer Worlds: Assassinio su Eridano è disponibile singolarmente o a prezzo scontato come parte dell'Expansion Pass di The Outer Worlds, che include anche l'espansione The Outer Worlds: Pericolo su Gorgone e offre l'esperienza narrativa completa.

Avventurati nei cieli di Eridano e risolvi il mistero che si cela dietro all'omicidio più clamoroso nella storia di Halcyon. Tutti sono sospettati quando il volto della Rizzo, la famosa Helen Alcione, viene ritrovata morta subito prima del lancio della nuova spettrovodka bruna. Scopri indizi con l'amplificatore di discrepanze, un dispositivo semi-intelligente che mette in evidenza le anomalie e le incoerenze sulla scena del crimine.

Ogni scoperta sblocca nuove possibilità nei dialoghi e diversi modi di affrontare le missioni. Nel corso delle tue investigazioni incontrerai una serie di pittoreschi sospettati, tra cui personaggi famosi come Spencer Woolrich e Burbage-3001, co-protagonisti dello show insieme a Helen, l'atleta Bertie Buco Nero dei Ranger di Rizzo e tanti altri! Fa' attenzione, perché dietro ogni inquietante sorriso si celano oscuri segreti. D'altro canto, non potrai permetterti di indugiare: solo la tua risolutezza ti permetterà di risolvere il caso.

"Assassinio su Eridano ci ha permesso di svelare molti altri aspetti del memorabile cast dell'universo di The Outer Worlds, mantenendo il giocatore sempre al centro di una narrazione intricata e coinvolgente", ha dichiarato Megan Starks, direttore dello sviluppo alla Obsidian Entertainment. "Quest'espansione getta luce su un'altra famigerata corporazione in un'ambientazione originale e improbabile, introducendo nuove dinamiche di gioco che ci permettono di portare avanti e sviluppare la storia. È un'esperienza davvero travolgente; non vediamo l'ora di vedere la reazione dei fan."

"Assassinio su Eridano è il perfetto culmine narrativo di questo capitolo di The Outer Worlds. Contiene tutto ciò che ha reso grande il gioco originale, offrendo al giocatore tante scelte rilevanti all'interno di un mondo fantastico", ha dichiarato Michael Worosz, Vicepresidente esecutivo e capo di Private Division. "I giocatori si possono aspettare un'altra storia appassionante e piena di humor, con dialoghi geniali e tanto altro. Quest'espansione è un'ottima ragione per rivisitare The Outer Worlds o tuffarsi nel suo universo per la prima volta."

The Outer Worlds: Assassinio su Eridano innalza di 3 il livello massimo, dando ai giocatori ancora più flessibilità nella configurazione delle abilità. Sarà possibile utilizzare tre nuove armi scientifiche, tra cui il famoso revolver di Helen, e collezionare diversi nuovi set di armature. Scopri nuovi, pericolosi territori e avventurati su Eridano, un gruppo di asteroidi incatenati insieme e sospesi nell'atmosfera superiore di un gigante gassoso. In quest'eccitante thriller potrai esplorare diverse ambientazioni, dall'hotel Grand Colonial ai variopinti frutteti della Rizzo.

The Outer Worlds: Assassinio su Eridano è disponibile ora in formato digitale al prezzo di 14,99 € per PlayStation4, Xbox One e PC. Gli utenti del Game Pass Xbox riceveranno uno sconto del 10% per l'acquisto di Assassinio su Eridano. Assassinio su Eridano è anche disponibile a 24,99 € in un bundle che include la prima espansione, Pericolo su Gorgone.

L'espansione richiede il gioco base.

Per ulteriori informazioni visita il sito www.TheOuterWorlds.com.