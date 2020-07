The Outer Worlds, rivelati i primi dettagli del DLC "Peril On Gorgon"

Buongiorno Capitani!

Siete pronti a tornare su Halcyon per scatenare un altro po' di caos interstellare? Oggi Private Division e Obsidian Entertainment hanno rivelato qualche dettaglio su The Outer Worlds: Peril on Gorgon, il primo di due DLC narrativi.

Peril on Gorgon aggiunge una considerevole quantità di contenuti all'universo di questo titolo famoso per il suo humor nero. La nuova avventura, dal sapore noir, trasporta i giocatori sull'asteroide Gorgon per indagare sulle misteriose origini dell'Adrena-Time. Una volta lì scoprirete nuove armi e corazze, vantaggi, difetti e la stessa libertà di scelta nell'affrontare i problemi che ha reso così godibile il gioco originale.

Peril on Gorgon richiede il gioco base: per accedere ai contenuti del DLC i giocatori dovranno aver superato Monarch.

Peril on Gorgon sarà disponibile il 9 settembre su PlayStation 4, Xbox One e PC al prezzo di €14.99 ; gli utenti del Game Pass Xbox riceveranno uno sconto del 10%. Peril on Gorgon sarà anche disponibile come parte del pass di espansione che include il secondo DLC al prezzo scontato di €24.99 . Nei prossimi aggiornamenti saranno rivelati altri dettagli.

