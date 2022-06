The Quarry al debutto, disponibile il trailer di lancio

2K e Supermassive Games hanno annunciato che The Quarry, un nuovissimo gioco narrativo teen-horror di Supermassive Games e del pluripremiato team di Until Dawn, è ora disponibile in tutto il mondo su PlayStation5, PlayStation4, Xbox Series X|S, Xbox One e Windows PC via Steam.

The Quarry segue un gruppo di nove adolescenti animatori bloccati alla Cava di Hackett l'ultimo giorno del campo estivo. Con un insieme di star Hollywoodiane e leggende dell'horror, tra cui David Arquette (franchise di "Scream"), Ariel Winter ("Modern Family"), Justice Smith ("Jurassic World"), Brenda Song ("Dollface"), Lance Henriksen ("Aliens"), Lin Shaye ("Insidious"), Ted Raimi ("Creepshow") e altri ancora, i giocatori vestono i panni di ciascuno dei nove animatori del campo in un'emozionante storia cinematografica, in cui ogni decisione dà forma alla loro storia unica da un'intricata rete di possibilità. Ogni personaggio può essere la star dello spettacolo o morire prima che arrivi la luce del giorno.

The Quarry offre ai giocatori una serie di caratteristiche coinvolgenti, tra cui: