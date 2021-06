The Sims 4, l'espansione Vita in Campagna al lancio il 22 Luglio (2021)

Electronic Arts e Maxis hanno annunciato oggi che The Sims 4 Vita in Campagna è in arrivo il 22 luglio su PC e Mac tramite Origin e Steam, su PlayStation5, PlayStation4, Xbox Series X|S e Xbox One. In The Sims 4 VIta in Campagna, i giocatori possono godersi un'esperienza di vita pastorale nell idilliaca cittadina di Henford-on-Bagley. I Sims in cerca di uno stile di vita più rilassato possono trasferirsi in un accogliente villaggio, coltivare i loro prodotti, allevare gli animali, farci amicizia e sperimentare nuovi modi per connettersi con la natura.

"The Sims 4 offre ai giocatori una varietà di attività e luoghi che espandono l'esperienza dei loro Sims, e Cottage Living darà loro nuovi modi per abbracciare la vita del villaggio", ha detto Antonio Romeo, Producer di The Sims 4 Vita in Campagna. "Questo pacchetto permette ai Sims di trascorrere una vita bucolica, e non vediamo l'ora che lascino volare le loro fantasie costruendo un affascinante cottage nel nuovo mondo, Henford-on-Bagley".

In The Sims 4 Vita in Campagna i Sims possono unirsi alla comunità del pittoresco villaggio di Henford-on-Bagley, esplorare la campagna, imparando la storia della città, godendosi un picnic, avventurandosi nella foresta e dedicandosi al nuovo hobby del punto croce. I Sims possono anche recarsi al pub The Gnome's Arms per rilassarsi con la gente del posto dopo una lunga giornata.

Cibarsi dei frutti della terra non è mai stato così facile: i Sims possono coltivare frutta e verdura, raccogliere erbe nella foresta e visitare il mercato del villaggio locale per comprare prodotti salutari. I Sims possono anche allevare animali nel proprio cortile per ottenere latte fresco dalle mucche, uova dalle galline e lana dai lama per realizzare capi artigianali.

I Sims possono anche guadagnarsi la fiducia dei conigli selvatici e degli uccelli per ricevere aiuto e doni occasionali. Assicurati solo di tenere d'occhio le volpi dispettose che amano rubare le uova! Per chi vuole farsi un nome in città, la Fiera di Finchwick è il luogo perfetto per gareggiare con le primizie dell'orto e dell'allevamento.

The Sims 4 Vita in Campagna è classificato PEGI 12 e sarà disponibile al prezzo di 39.99 €.

Per ulteriori informazioni TheSims4.com.