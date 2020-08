The Sims 4 Star Wars: Journey to Batuu, annunciato il Game Pack

Electronic Arts, Maxis e Lucasfilm hanno annunciato il Game Pack The Sims 4 Star Wars: Journey to Batuu*, che arriverà su PC tramite Origin e Steam, Xbox One e PlayStation4 l'8 settembre (2020), offrendo ai fan l'occasione di "giocare con la vita" e creare la propria e unica storia nella Galassia lontana lontana di Star Wars.

The Sims 4 Star Wars: Journey to Batuu è ambientato in un remoto pianeta ai confini dei Territori dell'Orlo Esterno, ispirato all'area tematica Star Wars: Galaxy's Edge presente a Disneyland Resort e a Walt Disney World Resort. Come nuovi visitatori di Batuu, i Sims sperimenteranno i luoghi e i suoni autentici dell'universo di Star Wars, inclusi il Millennium Falcon e i successi interstellari di DJ R-3X alla Cantina di Oga. Inoltre, si avventureranno anche in entusiasmanti missioni in compagnia di personaggi iconici come Rey e Kylo Ren, mettendo le mani proprio sulle loro spade laser e droidi.

"Con The Sims, abbiamo sempre cercato di creare contenuti che portassero l'immaginazione dei giocatori oltre i loro limiti, per raccontare storie uniche e divertenti. Con The Sims 4 Star Wars: Journey to Batuu, si potranno immergere i propri Sims in un'avventura ai confini della galassia", ha affermato Lyndsay Pearson, Executive Producer e GM di The Sims. "Siamo grandi fan di Star Wars e abbiamo deciso di creare un'esperienza autentica e coinvolgente per i giocatori, in grado di integrare le possibilità di espressione e narrazione tipiche di The Sims."

In The Sims 4 Star Wars: Journey to Batuu i giocatori lasceranno le loro case per viaggiare sul pianeta di Batuu dove dovranno scegliere con quale fazione schierarsi, poiché le azioni intraprese dai loro Sims guideranno il controllo dell'Avamposto della Guglia Nera. I Sims potranno scegliere di supportare Rey e Vi Moradi come parte della Resistenza, giurare fedeltà al Primo Ordine sotto Kylo Ren o concentrarsi sui crediti ottenibili con Hondo Ohnaka e i ribelli.

Man mano che i Sims intraprenderanno emozionanti missioni aumenteranno la loro reputazione, sbloccheranno nuovi artefatti e abiti unici, potranno personalizzare i propri droidi e creare l'ambita spada laser. Una volta che i giocatori avranno lasciato Batuu e saranno tornati a casa, saranno in grado persino di portare con sé alcuni di questi oggetti, come la spada laser, per divertirsi con gli altri Sims che hanno creato.

"Ci è piaciuta molto l'idea di poter offrire ai giocatori l'opportunità di raccontare la propria storia di Star Wars, e la narrazione libera e auto-espressiva di The Sims è la piattaforma perfetta per farlo", ha detto Douglas Reilly, VP di Lucasfilm Games. "I nostri fan sono sempre alla ricerca di modalità inedite per immergersi nella galassia di Star Wars e speriamo che The Sims fornisca un modo inaspettatamente nuovo ed eccitante, dove interagiranno con il mondo di Batuu come meglio preferiscono, scoprendo il loro destino."

"Il talentuoso team di Maxis ha dato vita alla ricca narrazione di Star Wars: Galaxy's Edge in un modo completamente nuovo con questa esperienza", ha affermato Scott Trowbridge, Portfolio Creative Executive di Walt Disney Imagineering. "Vedere l'avamposto della Guglia Nera sul pianeta di Batuu, i suoi autentici panorami, i suoni e il cast di personaggi attraverso lo stile unico di The Sims è emozionante."

Il Game Pack The Sims 4 Star Wars: Journey to Batuu è classificato PEGI 12 e sarà disponibile al prezzo di 19,99 €.