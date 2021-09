The Sims 4 svela l'aggiornamento del Game Pack Un giorno alla Spa

EA e Maxis hanno rivelato che il Game Pack The Sims 4 Un giorno alla Spa riceverà un aggiornamento oggi, martedì 7 settembre, che introdurrà una serie di nuovi miglioramenti e aggiornamenti dei contenuti e consentirà ai Sims di rilassarsi e sciogliere lo stress. I giocatori possono ora coccolare i propri Sims con maschere facciali, manicure e pedicure, nuovi colori, design e forme delle unghie per consentire loro di mostrare il proprio stile e la propria individualità.

Il game pack The Sims 4 Un giorno alla SPA conterrà inoltre una nuova aspirazione, Pace Interiore, e la caratteristica High Maintenance; i bambini potranno poi partecipare ad attività di benessere, tra cui yoga e meditazione. I Sims che desiderano portare il loro benessere a un livello superiore possono aspirare a diventare guru Zen o specialisti della cura personale e guadagnare qualche simoleon extra insegnando ad altri Sims a trovare il controllo attraverso la consapevolezza.

Il trailer include un cameo di EbonixSims, che ha collaborato con il team di The Sims per alcuni dei design delle unghie nel Game Pack, e si unirà ai SimGurus durante il live streaming di immersione profonda della Giornata Spa di oggi. I giocatori possono sintonizzarsi sullo streaming tramite i canali YouTube o Twitch ufficiali di The Sims.

I giocatori interessati al Game Pack The Sims 4 Un giorno alla Spa possono scoprire di più a questa pagina. Chi possiede già il Game Pack può aggiornarlo gratuitamente a partire dal 7 settembre.